Lekarze biją na alarm. Tych dwóch grup krwi już nie ma w magazynach

Oddawanie krwi to jeden z najprostszych sposobów na ratowanie ludzkiego życia. Każda donacja wspiera pacjentów po operacjach, ofiary wypadków oraz osoby walczące z chorobami krwi i nowotworami. To jedyna szansa na ich leczenie, ponieważ krwi nie da się wyprodukować w laboratorium.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie apeluje o regularne oddawanie krwi. W wakacje banki krwi pustoszeją, a obecnie szczególnie brakuje grup: A Rh+, 0 Rh- i A Rh-.

Gdzie oddać krew w woj. lubelskim? Lista punktów i mobilnych akcji

Poza główną bazą w Lublinie, RCKiK prowadzi oddziały terenowe w:

Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu.

Dodatkowo w mniejszych miejscowościach pojawiają się mobilne punkty poboru – specjalne krwiobusy.

Harmonogram akcji krwiodawstwa – sierpień 2025

18.08.2025 (poniedziałek) – Puławy, Plac Chopina, ambulans, godz. 8:30–13:00

19.08.2025 (wtorek) – Mircze, GOK, ul. Kryłowska 18, godz. 8:30–12:30

21.08.2025 (czwartek) – Biłgoraj, Komenda Powiatowa PSP, ul. Dąbrowskiego 10, godz. 8:30–12:00

21.08.2025 (czwartek) – Krasnystaw, MOSiR, ul. Piłsudskiego 48, ambulans, godz. 8:30–12:00

23.08.2025 (sobota) – Lublin, parking przy Galerii Orkana, ambulans, godz. 10:00–14:00

24.08.2025 (niedziela) – Dołhobyczów, parking przy kościele, ul. Parkowa 2, godz. 9:30–13:30

24.08.2025 (niedziela) – Mełgiew, pod remizą OSP, ul. Kościelna 10, godz. 9:00–13:00

24.08.2025 (niedziela) – Milanów, Straż Pożarna (GOK), godz. 9:00–13:00

24.08.2025 (niedziela) – Łuków, Terenowy Oddział, ul. Piłsudskiego 15, godz. 9:00–13:00

Kto może oddać krew? Warunki dla krwiodawców

Aby zostać krwiodawcą, należy spełnić kilka podstawowych wymagań:

wiek: 18–60 lat ,

waga: min. 50 kg ,

brak chorób przewlekłych (np. cukrzyca, astma, choroby tarczycy),

brak infekcji i objawów alergii,

nieprzyjmowanie na stałe leków,

brak tatuażu, piercingu czy operacji w ostatnich 6 miesiącach,

brak spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 48 h,

kobiety: zakaz oddawania krwi w trakcie menstruacji i do 3 dni po jej zakończeniu.

Przed pobraniem krwi każdy dawca przechodzi wywiad lekarski i podstawowe badania.

Jak przygotować się do oddania krwi?

Dobrze się wyspać i wypocząć.

Zjeść lekkie śniadanie (nabiał, owoce, chude mięso, miód, ryż).

Wypić minimum 2 litry płynów (woda, herbata, soki).

Unikać tłustych i ciężkostrawnych posiłków.

Dlaczego warto oddawać krew?

Jedna donacja może uratować nawet trzy ludzkie życia .

Krwiodawcy otrzymują pakiet czekolad .

Przysługuje także dzień wolny od pracy lub szkoły.

Oddawanie krwi to prosty gest solidarności i wsparcia, który nic nie kosztuje, a ma ogromne znaczenie dla pacjentów.

Jeśli mieszkasz w Lublinie lub woj. lubelskim i spełniasz wymagania zdrowotne – odwiedź najbliższy punkt RCKiK albo mobilny krwiobus. Dołącz do grona honorowych dawców krwi i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.