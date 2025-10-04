Naczynia dla dzieci niebezpieczne dla zdrowia. Producent prosi o zwrot do sklepu

Główny Inspektorat Sanitarny oraz sieć Pepco przestrzegają przed kompletem naczyń z nadrukiem popularnej kreskówki.
GIS informuje, że w komplecie naczyń dla dzieci z nadrukiem z kreskówki "Psi Patrol" występuje migracja ołowiu do żywności.
- W opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego biorąc pod uwagę wysoką migrację ołowiu z przedmiotowych talerzy zagrożenie dla zdrowia jest bardzo istotne - czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Ostrzeżenie dotyczy następujących przedmiotów:
- Produkt: PLU 620733 Ceramiczny kubek 230 ml. lic. Psi Patrol KIDS
Numer partii: 020225
Kod kreskowy/numer artykułu: 62073301
Importer: Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73 A, 60-479 Poznań
Kraj pochodzenia: Chiny
- Produkt: PLU 620734 Ceramiczna miska 540 ml. lic. Psi Patrol KIDS
Numer partii: 020225
Kod kreskowy/numer artykułu: 62073401
Importer: Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73 A, 60-479 Poznań
Kraj pochodzenia: Chiny
- Produkt: PLU 620736 Ceramiczny talerz 19cm lic. Psi Patrol KIDS
Numer partii: 020225
Kod kreskowy/numer artykułu: 2200162073661
Importer: Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73 A, 60-479 Poznań
Kraj pochodzenia: Chiny
Wymienione wyżej produkty zostały wycofane ze sprzedaży.
- Zdjęto towar z ekspozycji, nałożono blokady na kasy fiskalne uniemożliwiając dalszą sprzedaż, informacja o konieczności zniszczenia i zutylizowania produktów zablokowanych została przekazana do sklepów Pepco - czytamy dalej. - Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.