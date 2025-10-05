Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 5 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Lubelskie

Dzisiaj
11:49
Strona główna » Lubelskie

Nie bądź obojętny zimą. Jak pomóc osobom bezdomnym w Lublinie i regionie?

Autor: Zdjęcie autora IC
Udostępnij A A
W okresie jesienno-zimowym patrole policji i straży miejskiej sprawdzają pustostany, czy nie znajdują się w nich osoby bezdomne potrzebujące pomocy.
W okresie jesienno-zimowym patrole policji i straży miejskiej sprawdzają pustostany, czy nie znajdują się w nich osoby bezdomne potrzebujące pomocy. (fot. DW/archiwum)

Z dnia na dzień robi się coraz chłodniej. W okresie jesienno-zimowym nie powinniśmy pozostawać obojętni na los osób bezdomnych, dla których niskie temperatury mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Kiedy termometry na zewnątrz pokazują temperaturę oscylującą w okolicach zera, każdy noc na dworze może być śmiertelnie niebezpieczna. Wychłodzenie organizmu zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu. Dlatego tak ważne jest, aby nie pozostawać obojętnym. Pomóc można łatwo – wystarczy powiadomić odpowiednie służby.

Policjanci i strażnicy miejscy regularnie kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne – ogródki działkowe, pustostany czy altany. Ale nie znają wszystkich lokalizacji, dlatego każde zgłoszenie od mieszkańców ma ogromne znaczenie.

Jak zgłosić potrzebującą osobę?

  • W nagłych sytuacjach zawsze dzwońmy na 112.
  • Można też zadzwonić na numer 986 (Straż Miejska).
  • Funkcjonuje także bezpłatna, całodobowa infolinia 987, obsługiwana przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie. Tam uzyskamy adresy i telefony placówek, które udzielają wsparcia osobom bezdomnym.

Dodatkowo anonimowe zgłoszenia można przekazać przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy wskazać lokalizację w aplikacji – policjanci i pracownicy socjalni sprawdzą każde zgłoszenie.

Można takze pomóc w inny sposób - Bractwo Miłosierdzia im. Brata Alberta w Lublinie prowadzi zbiórkę środków czystości oraz odzieży dla osób bezdomnych - szczególnie potrzebne są nowe klapki pod prysznic, worki na śmieci, wkładki do butów, płyny do mycia, gąbki, maszynki i pianki do golenia . Dary można przynosić do schroniska dla bezdomnych przy ul. Dolnej Panny Marii 32 całodobowo.

Noclegownie i schroniska w woj. lubelskim

W Lublinie jest kilka miejsc, gdzie osoby bezdomne mogą przyjść, ogrzać się oraz zjeść ciepły posiłek. Osoby potrzebujące otrzymają tutaj także wsparcie pracownika socjalnego oraz czystą i ciepłą odzież jeśli zajdzie taka konieczność. Jest tylko jeden warunek - osoba szukająca pomocy musi być trzeźwa

Lokalizacje ogrzewalni i noclegowni dla bezdomnych w Lublinie:

  • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet  ul. Bronowicka 3, tel. 81 748-52-10 (czynna cały rok 24/7, aktywizacja osób bezdomnych, poradnictwo prawne, psychologiczne, kuchnia, łazienka, odzież, posiłki interwencyjne)
  • Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet ul. Bronowicka 3a, tel. 81 748-52-10 (udzielenie schronienia, nocleg, ciepłe napoje, odzież, wsparcie pracownika socjalnego)
  • Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Garbarska 17, tel. 81 745-34-70 (pobyt całodobowy, gorący posiłek, łazienka, prysznic, pranie odzieży, czysta odzież i bielizna)
  • Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn ul. Garbarska 17, tel. 81 745-34-70 (gorący napój i posiłek interwencyjny, możliwość skorzystania z przysznica, możliwość wymiany odzieży)
  • Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn ul. Abramowicka 2F, tel. 81 743-91-11 (zapewnienie schronienia, mozliwość skorzystania z prysznica, gorący napój i posiłek interwencyjny, możliwość wymiany odzieży)
  • Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn ul. Młyńska 8, tel. 81 534-76-20 (możliwość skorzystania z prysznica, gorący napój i posiłek interwencyjny, możliwość wymiany odzieży)
  • Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn ul. Młyńska 10, tel. 81 524-41-82, 81 524-40-90 (wyżywienie, możliwość skorzystania z prysznica, pomoc w kąpieli, pranie odzieży)
  • Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych ul. Dolna Panny Marii 32, tel. 81 524-41-82, 81 532-75-38 (3 posiłki dziennie, środki higieny, ubrania, wsparcie specjalistów, praca socjalna)
  • Ogrzewalnia - Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych ul. Dolna Panny Marii 32, tel. 81 524-41-82, 81 532-75-38 gorący napój oraz wyżywienie, pomoc rzeczowa, zabiegi higieniczne, wsparcie przy udzielaniu spraw urzędowych i socjalnych)

 Chełm:

  • Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Wołyńska 69, tel. 82-565-38-43
  • Dom Samotnej Matki Pokrówka 22-100 ul. Gminna 61, tel. 82-565-38-43
  • Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot", ul. Kapieliskowa 28, tel. 512 026 291

Biała Podlaska:

  • Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn ul. Kąpielowa 11, tel. 83-343-85-29
  • Ogrzewalnia dzienna ul. Kąpielowa 11, tel. 83-343-85-29
  • Wielopokoleniowy Dom Pomocy dla Bezdomnych, ul. Rolnicza 33a, tel. 602-333-005

Biłgoraj:

  • Noclegownia „Samarytanin” Wola Mała 250 A, tel./fax 84-686-23-58

Hrubieszów:

  • Stowarzyszenie „Kres” ul. Nowa 69, tel./fax 84-696-44-67

Łuków:

  • Osada dla Osób Bezdomnych MONAR-MARKOT, Wilczyska 83 c, tel/fax 25-754-25-33

Puławy:

  • Schronisko dla Mężczyzn im. Św. Brata Alberta, ul. Rybacka 6, tel. 81-887-48-56

Radzyń Podlaski:

  • Noclegownia dla Bezdomnych ul. Brzostówiecka 2, tel. 83-413-17-64

Ryki:

  • Wielopokoleniowy Dom dla Bezdomnych Podlodów 8, tel. 602-333-005

Świdnik:

  • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta ul. Orzeszkowej 4, tel./fax 81-751-59-08
  • Noclegownia Stowarzyszenia Klubu Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” ul. Kolejowa 4, tel. 81-468-48-81

Tomaszów Lubelski:

  • Gminna Noclegownia Szarowola 6, tel. 84-641-89-50

Zamość:

  • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Orlicz-Dreszera 2, tel. 84-627-09-31

Alkohol nie chroni przed zimnem

Warto pamiętać, że popularny mit o rozgrzewaniu się alkoholem jest bardzo niebezpieczny. Spożycie alkoholu początkowo daje złudne uczucie ciepła, ale w rzeczywistości przyspiesza wychłodzenie organizmu i osłabia koordynację.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Każde zgłoszenie dotyczące osoby narażonej na wychłodzenie jest natychmiast sprawdzane – podkreśla nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

"Życie warte rozmowy". Nietypowe tabliczki na lubelskich wiaduktach

"Życie warte rozmowy". Nietypowe tabliczki na lubelskich wiaduktach

Nocna akcja WOPR. Łódź utknęła na Wiśle w Kazimierzu Dolnym

Nocna akcja WOPR. Łódź utknęła na Wiśle w Kazimierzu Dolnym

45-letni mieszkaniec Bełżca potrzebuje pieniędzy na leczenie

Wielka mobilizacja. Ruszyła akcja pomocy dla pana Pawła

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
pomoc bezdomni osoby bezdomne bezdomny schronisko dla bezdomnych schronisko dla bezdomnych im. Świętego Brata Alberta

Pozostałe informacje

Raków Częstochowa - Motor Lublin (relacja na żywo)

Raków Częstochowa - Motor Lublin (relacja na żywo)

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Raków Częstochowa - Motor Lublin. Początek spotkania dzisiaj o godz. 14.45.
Zdjęcie ilustracyjne

Dynie i grzyby. Przysmaki z lasu i ogrodu

To dobre połączenie. Dynie są, grzyby są — czas sprawdzić, jak smakuje zupa dyniowa solo i z kurkami smażonymi na cebulce. Albo leczo z dynią i grzybami. Z czym jeszcze można łączyć grzyby? Oto nasze podpowiedzi.
W okresie jesienno-zimowym patrole policji i straży miejskiej sprawdzają pustostany, czy nie znajdują się w nich osoby bezdomne potrzebujące pomocy.

Nie bądź obojętny zimą. Jak pomóc osobom bezdomnym w Lublinie i regionie?

Z dnia na dzień robi się coraz chłodniej. W okresie jesienno-zimowym nie powinniśmy pozostawać obojętni na los osób bezdomnych, dla których niskie temperatury mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne.

Motocyklista fatalnie zakończył leśny rajd

Wypadek 40-latka na motocyklu crossowym

Do wypadku doszło w sobotnie popołudnie w Sobieszynie (powiat rycki). 40-letni mężczyzna, jadąc motocyklem typu cross, uderzył w drzewo.
Służba w policji jest coraz bardziej popularna

Renesans lubelskiej policji

W lubelskim garnizonie policji służy 5100 funkcjonariuszy – 4109 policjantów i 991 policjantek. Wyróżniają się oni na tle reszty Polski pod względem liczebności i skuteczności. I to pozytywnie.
W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

To były wyjątkowe dni dla Edach Budowlanych. Klub z Lublina w piątek, podczas uroczystej gali świętował 50 urodziny. Dzień później drużyna Andrzeja Kozaka zrobiła swoje i zanotowała kolejne zwycięstwo. Tym razem ograła Drew Pal 2 Lechię Gdańsk 27:7.
Sejmowa komisja rolnictwa w połowie września obradowała o stadninach

Kontrola NIK i spór o Dni Konia Arabskiego

W państwowych stadninach koni arabskich pojawią się inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli. Taką informację przekazał podczas sejmowej komisji rolnictwa Jacek Czerniak, wiceminister rolnictwa. Wrześniowe posiedzenie zwołano na wniosek posłów PiS.
Po porażce z Głogowie Kamil Orlik i jego koledzy spróbują powalczyć z Miedzią Legnica

Górnik Łęczna gra dziś z Miedzią Legnica. Czy dojdzie do efektu "nowej miotły" i przełamania?

Po bolesnej porażce w Głogowie w Górniku Łęczna doszło do od dawna przewidywanych ruchów – posadę trenera stracił Maciej Stolarczyk. W najbliższym meczu ligowym, który odbędzie się w niedzielę w Łęcznej z Miedzią Legnica (godz. 17.30) drużynę poprowadzi doskonale znany w zielono-czarnym środowisku Daniel Rusek. Czy te decyzje sprawią, że łęcznianie wygrają po raz pierwszy w tym sezonie?
Wojewoda Krzysztof Komorski
Rozmowa

Wojewoda Komorski: Zbudujemy więcej schronów dla ludzi

- Od początku kadencji muszę mierzyć się z sytuacjami nadzwyczajnymi. Z rakietami, dronami, wyjącymi syrenami alarmowymi. Jestem gotowy na każdy scenariusz – mówi nam Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.
Chełmianka w Kielcach poniosła drugą porażkę w tym sezonie

Stal Kraśnik uratowała remis w ostatnich sekundach, druga porażka Chełmianki

To nie była udana sobota dla naszych trzecioligowców. Przegrała Avia, przegrała Chełmianka, Stal Kraśnik dopiero w samej końcówce uratowała punkt. Jedynie Świdniczanka wywalczyła pełną pulę.
Świdniczanka wygrała już trzy mecze z rzędu

Świdniczanka wygrała trzeci raz z rzędu

Po ośmiu meczach mieli na koncie tylko trzy punkty i zajmowali miejsce w strefie spadkowej. Trzy spotkania dalej sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Świdniczanka pokonała po kolei: Avię, Wisłę II, a w sobotę Spartę Kazimierza Wielka 3:2. Dzięki temu dźwignęła się na trzynastą lokatę
Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek wywalczyli w sobotę srebrny medal w Speedway of Nations

Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek ze srebrnymi medalami w Speedway of Nations

W sobotę w Toruniu odbyły się zawody Speedway of Nations. Polacy w składzie Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek dotarli do wielkiego finału, ale w nim musieli uznać wyższość Australijczyków
„Ranczo” – serial, który pokochała cała Polska. Sprawdź, ile o nim pamiętasz!
QUIZ

„Ranczo” – serial, który pokochała cała Polska. Sprawdź, ile o nim pamiętasz!

Myślisz, że znasz Wilkowyje lepiej niż ksiądz i wójt razem wzięci? Udowodnij to! Nasz quiz o „Ranczu” sprawdzi, jak dobrze pamiętasz ten kultowy serial i jego barwnych bohaterów.
Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. „Zawsze gotowi, zawsze blisko”
galeria

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. „Zawsze gotowi, zawsze blisko”

W sobotę na Rynku Wielkim w Zamościu odbyły się uroczyste obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej. W liście do uczestników prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że WOT są istotną częścią Sił Zbrojnych RP, a ich działalność stanowi współczesne nawiązanie do tradycji Polskiego Państwa Podziemnego.
Konferencja PO

Żłobki przestały być luksusem

Rok po wejściu w życie rządowego programu „Aktywny rodzic” trójka lubelskich posłów KO – Małgorzata Gromadzka, Bożena Lisowska oraz Krzysztof Grabczuk – podsumowała jego efekty. Już na początku konferencji posłanka Małgorzata Gromadzka przypomniała, że jeszcze w 2023 roku na terenie województwa lubelskiego było 140 tzw. „białych plam”, czyli gmin w naszym regionie, które nie posiadały żłobka bądź klubu dziecięcego. Dziś tę liczbę zredukowano do 70.

Najnowsze
Raków Częstochowa - Motor Lublin (relacja na żywo)

13:16 Raków Częstochowa - Motor Lublin (relacja na żywo)

12:50

Dynie i grzyby. Przysmaki z lasu i ogrodu

11:49

Nie bądź obojętny zimą. Jak pomóc osobom bezdomnym w Lublinie i regionie?

10:48

Wypadek 40-latka na motocyklu crossowym

09:59

Renesans lubelskiej policji

09:06

W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

08:40

Kontrola NIK i spór o Dni Konia Arabskiego

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Raków Częstochowa - Motor Lublin (relacja na żywo)

Raków Częstochowa - Motor Lublin (relacja na żywo)

Zdjęcie ilustracyjne

Dynie i grzyby. Przysmaki z lasu i ogrodu

W okresie jesienno-zimowym patrole policji i straży miejskiej sprawdzają pustostany, czy nie znajdują się w nich osoby bezdomne potrzebujące pomocy.

Nie bądź obojętny zimą. Jak pomóc osobom bezdomnym w Lublinie i regionie?

Motocyklista fatalnie zakończył leśny rajd

Wypadek 40-latka na motocyklu crossowym

Służba w policji jest coraz bardziej popularna

Renesans lubelskiej policji

W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

Raków Częstochowa - Motor Lublin (relacja na żywo)

Raków Częstochowa - Motor Lublin (relacja na żywo)

Zdjęcie ilustracyjne

Dynie i grzyby. Przysmaki z lasu i ogrodu

W okresie jesienno-zimowym patrole policji i straży miejskiej sprawdzają pustostany, czy nie znajdują się w nich osoby bezdomne potrzebujące pomocy.

Nie bądź obojętny zimą. Jak pomóc osobom bezdomnym w Lublinie i regionie?

Motocyklista fatalnie zakończył leśny rajd

Wypadek 40-latka na motocyklu crossowym

Służba w policji jest coraz bardziej popularna

Renesans lubelskiej policji

W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”
galeria
film

Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Serial The Paper
galeria
film

The Paper: Nowy serial od twórców amerykańskiego The Office (wideo)

Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

film
Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Foto
Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

galeria
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
galeria
Zamość

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców