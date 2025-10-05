Nie bądź obojętny zimą. Jak pomóc osobom bezdomnym w Lublinie i regionie?

Z dnia na dzień robi się coraz chłodniej. W okresie jesienno-zimowym nie powinniśmy pozostawać obojętni na los osób bezdomnych, dla których niskie temperatury mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne.
Kiedy termometry na zewnątrz pokazują temperaturę oscylującą w okolicach zera, każdy noc na dworze może być śmiertelnie niebezpieczna. Wychłodzenie organizmu zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu. Dlatego tak ważne jest, aby nie pozostawać obojętnym. Pomóc można łatwo – wystarczy powiadomić odpowiednie służby.
Policjanci i strażnicy miejscy regularnie kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne – ogródki działkowe, pustostany czy altany. Ale nie znają wszystkich lokalizacji, dlatego każde zgłoszenie od mieszkańców ma ogromne znaczenie.
Jak zgłosić potrzebującą osobę?
- W nagłych sytuacjach zawsze dzwońmy na 112.
- Można też zadzwonić na numer 986 (Straż Miejska).
- Funkcjonuje także bezpłatna, całodobowa infolinia 987, obsługiwana przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie. Tam uzyskamy adresy i telefony placówek, które udzielają wsparcia osobom bezdomnym.
Dodatkowo anonimowe zgłoszenia można przekazać przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy wskazać lokalizację w aplikacji – policjanci i pracownicy socjalni sprawdzą każde zgłoszenie.
Można takze pomóc w inny sposób - Bractwo Miłosierdzia im. Brata Alberta w Lublinie prowadzi zbiórkę środków czystości oraz odzieży dla osób bezdomnych - szczególnie potrzebne są nowe klapki pod prysznic, worki na śmieci, wkładki do butów, płyny do mycia, gąbki, maszynki i pianki do golenia . Dary można przynosić do schroniska dla bezdomnych przy ul. Dolnej Panny Marii 32 całodobowo.
Noclegownie i schroniska w woj. lubelskim
W Lublinie jest kilka miejsc, gdzie osoby bezdomne mogą przyjść, ogrzać się oraz zjeść ciepły posiłek. Osoby potrzebujące otrzymają tutaj także wsparcie pracownika socjalnego oraz czystą i ciepłą odzież jeśli zajdzie taka konieczność. Jest tylko jeden warunek - osoba szukająca pomocy musi być trzeźwa.
Lokalizacje ogrzewalni i noclegowni dla bezdomnych w Lublinie:
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Bronowicka 3, tel. 81 748-52-10 (czynna cały rok 24/7, aktywizacja osób bezdomnych, poradnictwo prawne, psychologiczne, kuchnia, łazienka, odzież, posiłki interwencyjne)
- Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet ul. Bronowicka 3a, tel. 81 748-52-10 (udzielenie schronienia, nocleg, ciepłe napoje, odzież, wsparcie pracownika socjalnego)
- Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Garbarska 17, tel. 81 745-34-70 (pobyt całodobowy, gorący posiłek, łazienka, prysznic, pranie odzieży, czysta odzież i bielizna)
- Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn ul. Garbarska 17, tel. 81 745-34-70 (gorący napój i posiłek interwencyjny, możliwość skorzystania z przysznica, możliwość wymiany odzieży)
- Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn ul. Abramowicka 2F, tel. 81 743-91-11 (zapewnienie schronienia, mozliwość skorzystania z prysznica, gorący napój i posiłek interwencyjny, możliwość wymiany odzieży)
- Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn ul. Młyńska 8, tel. 81 534-76-20 (możliwość skorzystania z prysznica, gorący napój i posiłek interwencyjny, możliwość wymiany odzieży)
- Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn ul. Młyńska 10, tel. 81 524-41-82, 81 524-40-90 (wyżywienie, możliwość skorzystania z prysznica, pomoc w kąpieli, pranie odzieży)
- Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych ul. Dolna Panny Marii 32, tel. 81 524-41-82, 81 532-75-38 (3 posiłki dziennie, środki higieny, ubrania, wsparcie specjalistów, praca socjalna)
- Ogrzewalnia - Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych ul. Dolna Panny Marii 32, tel. 81 524-41-82, 81 532-75-38 gorący napój oraz wyżywienie, pomoc rzeczowa, zabiegi higieniczne, wsparcie przy udzielaniu spraw urzędowych i socjalnych)
Chełm:
- Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Wołyńska 69, tel. 82-565-38-43
- Dom Samotnej Matki Pokrówka 22-100 ul. Gminna 61, tel. 82-565-38-43
- Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot", ul. Kapieliskowa 28, tel. 512 026 291
Biała Podlaska:
- Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn ul. Kąpielowa 11, tel. 83-343-85-29
- Ogrzewalnia dzienna ul. Kąpielowa 11, tel. 83-343-85-29
- Wielopokoleniowy Dom Pomocy dla Bezdomnych, ul. Rolnicza 33a, tel. 602-333-005
Biłgoraj:
- Noclegownia „Samarytanin” Wola Mała 250 A, tel./fax 84-686-23-58
Hrubieszów:
- Stowarzyszenie „Kres” ul. Nowa 69, tel./fax 84-696-44-67
Łuków:
- Osada dla Osób Bezdomnych MONAR-MARKOT, Wilczyska 83 c, tel/fax 25-754-25-33
Puławy:
- Schronisko dla Mężczyzn im. Św. Brata Alberta, ul. Rybacka 6, tel. 81-887-48-56
Radzyń Podlaski:
- Noclegownia dla Bezdomnych ul. Brzostówiecka 2, tel. 83-413-17-64
Ryki:
- Wielopokoleniowy Dom dla Bezdomnych Podlodów 8, tel. 602-333-005
Świdnik:
- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta ul. Orzeszkowej 4, tel./fax 81-751-59-08
- Noclegownia Stowarzyszenia Klubu Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” ul. Kolejowa 4, tel. 81-468-48-81
Tomaszów Lubelski:
- Gminna Noclegownia Szarowola 6, tel. 84-641-89-50
Zamość:
- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Orlicz-Dreszera 2, tel. 84-627-09-31
Alkohol nie chroni przed zimnem
Warto pamiętać, że popularny mit o rozgrzewaniu się alkoholem jest bardzo niebezpieczny. Spożycie alkoholu początkowo daje złudne uczucie ciepła, ale w rzeczywistości przyspiesza wychłodzenie organizmu i osłabia koordynację.
– Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Każde zgłoszenie dotyczące osoby narażonej na wychłodzenie jest natychmiast sprawdzane – podkreśla nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.