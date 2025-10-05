Nie bądź obojętny zimą. Jak pomóc osobom bezdomnym w Lublinie i regionie?

Kiedy termometry na zewnątrz pokazują temperaturę oscylującą w okolicach zera, każdy noc na dworze może być śmiertelnie niebezpieczna. Wychłodzenie organizmu zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu. Dlatego tak ważne jest, aby nie pozostawać obojętnym. Pomóc można łatwo – wystarczy powiadomić odpowiednie służby.

Policjanci i strażnicy miejscy regularnie kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne – ogródki działkowe, pustostany czy altany. Ale nie znają wszystkich lokalizacji, dlatego każde zgłoszenie od mieszkańców ma ogromne znaczenie.

Jak zgłosić potrzebującą osobę?

W nagłych sytuacjach zawsze dzwońmy na 112 .

. Można też zadzwonić na numer 986 (Straż Miejska).

(Straż Miejska). Funkcjonuje także bezpłatna, całodobowa infolinia 987, obsługiwana przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie. Tam uzyskamy adresy i telefony placówek, które udzielają wsparcia osobom bezdomnym.

Dodatkowo anonimowe zgłoszenia można przekazać przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy wskazać lokalizację w aplikacji – policjanci i pracownicy socjalni sprawdzą każde zgłoszenie.

Można takze pomóc w inny sposób - Bractwo Miłosierdzia im. Brata Alberta w Lublinie prowadzi zbiórkę środków czystości oraz odzieży dla osób bezdomnych - szczególnie potrzebne są nowe klapki pod prysznic, worki na śmieci, wkładki do butów, płyny do mycia, gąbki, maszynki i pianki do golenia . Dary można przynosić do schroniska dla bezdomnych przy ul. Dolnej Panny Marii 32 całodobowo.

Noclegownie i schroniska w woj. lubelskim

W Lublinie jest kilka miejsc, gdzie osoby bezdomne mogą przyjść, ogrzać się oraz zjeść ciepły posiłek. Osoby potrzebujące otrzymają tutaj także wsparcie pracownika socjalnego oraz czystą i ciepłą odzież jeśli zajdzie taka konieczność. Jest tylko jeden warunek - osoba szukająca pomocy musi być trzeźwa.

Lokalizacje ogrzewalni i noclegowni dla bezdomnych w Lublinie:

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Bronowicka 3, tel. 81 748-52-10 (czynna cały rok 24/7, aktywizacja osób bezdomnych, poradnictwo prawne, psychologiczne, kuchnia, łazienka, odzież, posiłki interwencyjne)

ul. Bronowicka 3, tel. 81 748-52-10 (czynna cały rok 24/7, aktywizacja osób bezdomnych, poradnictwo prawne, psychologiczne, kuchnia, łazienka, odzież, posiłki interwencyjne) Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet ul. Bronowicka 3a, tel. 81 748-52-10 (udzielenie schronienia, nocleg, ciepłe napoje, odzież, wsparcie pracownika socjalnego)

ul. Bronowicka 3a, tel. 81 748-52-10 (udzielenie schronienia, nocleg, ciepłe napoje, odzież, wsparcie pracownika socjalnego) Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Garbarska 17, tel. 81 745-34-70 (pobyt całodobowy, gorący posiłek, łazienka, prysznic, pranie odzieży, czysta odzież i bielizna)

ul. Garbarska 17, tel. 81 745-34-70 (pobyt całodobowy, gorący posiłek, łazienka, prysznic, pranie odzieży, czysta odzież i bielizna) Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn ul. Garbarska 17, tel. 81 745-34-70 (gorący napój i posiłek interwencyjny, możliwość skorzystania z przysznica, możliwość wymiany odzieży)

ul. Garbarska 17, tel. 81 745-34-70 (gorący napój i posiłek interwencyjny, możliwość skorzystania z przysznica, możliwość wymiany odzieży) Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn ul. Abramowicka 2F, tel. 81 743-91-11 (zapewnienie schronienia, mozliwość skorzystania z prysznica, gorący napój i posiłek interwencyjny, możliwość wymiany odzieży)

ul. Abramowicka 2F, tel. 81 743-91-11 (zapewnienie schronienia, mozliwość skorzystania z prysznica, gorący napój i posiłek interwencyjny, możliwość wymiany odzieży) Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn ul. Młyńska 8, tel. 81 534-76-20 (możliwość skorzystania z prysznica, gorący napój i posiłek interwencyjny, możliwość wymiany odzieży)

ul. Młyńska 8, tel. 81 534-76-20 (możliwość skorzystania z prysznica, gorący napój i posiłek interwencyjny, możliwość wymiany odzieży) Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn ul. Młyńska 10, tel. 81 524-41-82, 81 524-40-90 (wyżywienie, możliwość skorzystania z prysznica, pomoc w kąpieli, pranie odzieży)

ul. Młyńska 10, tel. 81 524-41-82, 81 524-40-90 (wyżywienie, możliwość skorzystania z prysznica, pomoc w kąpieli, pranie odzieży) Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych ul. Dolna Panny Marii 32, tel. 81 524-41-82, 81 532-75-38 (3 posiłki dziennie, środki higieny, ubrania, wsparcie specjalistów, praca socjalna)

ul. Dolna Panny Marii 32, tel. 81 524-41-82, 81 532-75-38 (3 posiłki dziennie, środki higieny, ubrania, wsparcie specjalistów, praca socjalna) Ogrzewalnia - Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych ul. Dolna Panny Marii 32, tel. 81 524-41-82, 81 532-75-38 gorący napój oraz wyżywienie, pomoc rzeczowa, zabiegi higieniczne, wsparcie przy udzielaniu spraw urzędowych i socjalnych)

Chełm:

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Wołyńska 69, tel. 82-565-38-43

Dom Samotnej Matki Pokrówka 22-100 ul. Gminna 61, tel. 82-565-38-43

Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot", ul. Kapieliskowa 28, tel. 512 026 291 Biała Podlaska:

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn ul. Kąpielowa 11, tel. 83-343-85-29

Ogrzewalnia dzienna ul. Kąpielowa 11, tel. 83-343-85-29

Wielopokoleniowy Dom Pomocy dla Bezdomnych, ul. Rolnicza 33a, tel. 602-333-005 Biłgoraj:

Noclegownia „Samarytanin” Wola Mała 250 A, tel./fax 84-686-23-58

Hrubieszów: Stowarzyszenie „Kres” ul. Nowa 69, tel./fax 84-696-44-67 Łuków:

Osada dla Osób Bezdomnych MONAR-MARKOT, Wilczyska 83 c, tel/fax 25-754-25-33 Puławy:

Schronisko dla Mężczyzn im. Św. Brata Alberta, ul. Rybacka 6, tel. 81-887-48-56 Radzyń Podlaski:

Noclegownia dla Bezdomnych ul. Brzostówiecka 2, tel. 83-413-17-64 Ryki:

Wielopokoleniowy Dom dla Bezdomnych Podlodów 8, tel. 602-333-005 Świdnik:

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta ul. Orzeszkowej 4, tel./fax 81-751-59-08

Noclegownia Stowarzyszenia Klubu Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” ul. Kolejowa 4, tel. 81-468-48-81 Tomaszów Lubelski:

Gminna Noclegownia Szarowola 6, tel. 84-641-89-50 Zamość:

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Orlicz-Dreszera 2, tel. 84-627-09-31

Alkohol nie chroni przed zimnem

Warto pamiętać, że popularny mit o rozgrzewaniu się alkoholem jest bardzo niebezpieczny. Spożycie alkoholu początkowo daje złudne uczucie ciepła, ale w rzeczywistości przyspiesza wychłodzenie organizmu i osłabia koordynację.

– Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Każde zgłoszenie dotyczące osoby narażonej na wychłodzenie jest natychmiast sprawdzane – podkreśla nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.