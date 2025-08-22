Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Wakacje się kończą, przed nami ich przedostatni weekend. Jaka czeka nas pogoda na ten czas? Czy nieubłagalnie zbliża się czas końca wysokich temperatur?
Piątek, 22 sierpnia
-
Rano: Pogodnie, przejściowo z rozpogodzeniami. Temperatura od ok. 15°C o świcie do 19–20°C w godzinach porannych. Wiatr słaby, północny.
-
Popołudnie: Ciepło, nawet do 22°C. Możliwe przelotne opady deszczu – od mżawki po nieco intensywniejsze deszcze. Wiatr wciąż słaby, stopniowo skręcający na północno-zachodni.
-
Wieczór i noc: Około 17–18°C, z możliwymi opadami deszczu. Wiatr łagodny, północno-zachodni.
Sobota, 23 sierpnia
-
Rano: Więcej chmur na niebie, ale bez opadów. Temperatura od 14°C o świcie do 17°C około godziny 9:00. Wiatr z zachodu, początkowo słaby.
-
Popołudnie: Chłodniej niż dzień wcześniej – maksymalnie 18°C. Na niebie dominować będzie zachmurzenie, ale deszcz nie powinien się pojawić. Wiatr umiarkowany, zachodni, momentami silniejszy.
-
Wieczór i noc: Około 14–15°C, pochmurno. Wiatr wciąż wyraźnie odczuwalny z zachodu.
Niedziela, 24 sierpnia
-
Rano: Chłodno, 13–15°C, z przelotnymi, raczej lekkimi opadami deszczu. Wiatr umiarkowany do silnego, z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.
-
Popołudnie: Najchłodniejszy dzień weekendu – tylko 17–18°C. Będzie wietrznie i rześko, z możliwymi chwilowymi przejaśnieniami.
-
Wieczór i noc: Około 13–14°C, wietrznie, miejscami z częściowym zachmurzeniem. Wiatr mocniejszy, północno-zachodni.
Podsumowanie weekendu
-
Piątek – najcieplejszy i najbardziej pogodny, ale z przelotnymi opadami.
-
Sobota – chłodniej, pochmurno, raczej bez deszczu, ale z silniejszym wiatrem.
-
Niedziela – najchłodniejsza, wietrzna i z porannymi, przelotnymi opadami.