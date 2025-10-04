„Ranczo” – serial, który pokochała cała Polska. Sprawdź, ile o nim pamiętasz!

Choć od premiery minęło już ponad 15 lat, serial „Ranczo” wciąż ma rzeszę wiernych fanów. Historia Lucy – Amerykanki, która przyjechała na wieś sprzedać odziedziczony po babci dworek – szybko podbiła serca widzów. Codzienne życie mieszkańców Wilkowyj, ich przygody, humor i niepowtarzalny klimat sprawiły, że produkcja stała się jednym z najbardziej kultowych seriali w historii polskiej telewizji.

Pierwszy odcinek „Rancza” wyemitowano 5 marca 2006 roku. Przez blisko dekadę poznawaliśmy losy bohaterów, którzy – choć fikcyjni – wydawali się tak bliscy i autentyczni, jakby naprawdę żyli gdzieś w lubelskiej wsi. Do dziś powtórki serialu przyciągają przed ekrany tysiące widzów.

A Ty? Czy nadal pamiętasz, kto z kim się pokłócił, kto miał najwięcej do powiedzenia w ławeczkowych dyskusjach i co tak naprawdę działo się w Wilkowyjach?

Sprawdź się w naszym quizie o serialu „Ranczo”!