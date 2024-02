Są chlubą regionu. Poznaliśmy nowych Ambasadorów Województwa Lubelskiego i laureatów programu Marka Lubelskie

Honorowy tytuł przyznawany jest od 1999 roku, w trzech kategoriach – Osoba, Instytucja i Firma, które poprzez swoją działalność wnoszą rozwój wkład w rozwój regionu poprzez swoją działalność gospodarczą, naukową, kulturalną, sportową, społeczną, a ich osiągnięcia i zasługi budują oraz wzmacniają dobry wizerunek naszego województwa w kraju i poza jego granicami. Od soboty Województwo Lubelskie ma już 84 Ambasadorów oraz 7 Ambasadorów Honorowych.

W kategorii instytucja laureatem została Politechnika Lubelska, dołączając tym samym do innych uczelni z regionu - Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz PANS Chełm, które Ambasadorami zostały w poprzednich edycjach.

Nagrodę dla Politechniki Lubelskiej odebrał JM rektor prof. Zbigniew Pater, który swoje przemówienie rozpoczął od… sprostowania.

– Politechnika Lubelska nie jest regionalnym liderem pod względem liczby patentów, jest liderem krajowym – powiedział rektor PL i dodał, że uczelnia już od dawna się trochę za takiego Ambasadora Lubelszczyzny uważała. – Nie bez kozery w nazwie mamy Lubelska i jesteśmy rozpoznawani w świecie. Pan minister cisnął nas żebyśmy, jak najlepiej wypadali w różnych rankingach i proszę państwa w ubiegłym roku Politechnika Lubelska po raz pierwszy zaistniała w rankingu szanghajskim. To jest najmocniejszy ranking w świecie. Co prawda nie jako cała uczelnia, ale w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, która to dyscyplina w Politechnice Lubelskiej jest rozwijana najlepiej w Polsce uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu w trakcie ewaluacji. Podobnie było z dyscypliną inżynieria lądowa i transport tutaj też byliśmy na pierwszym miejscu – chwalił się prof. Pater i podkreślił, że to wyróżnienie kierowana jest do całej społeczności Politechniki Lubelskiej. – To ich wysiłek sprawił, że ja tutaj dzisiaj stoję. To grono 1200 pracowników, 7000 studentów i 68 tysięcy absolwentów. Dziękuję bardzo i obiecuję, że będziemy dalej działać dla dobra regionu i kraju – zapewnił rektor PL.

W kategorii firma honorowy tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego otrzymała Spiżarnia, jedna z największych polskich firm zajmujących się dystrybucją produktów spożywczych i artykułów chemiczno-kosmetycznych na rynkach zagranicznych. Zatrudnia ponad 450 pracowników, posiada centrum dystrybucyjne w Lublinie oraz magazyny w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii. Zaopatruje w towary ponad 1100 sklepów w krajach Europy Zachodniej, oferując 13 tys. artykułów z Polski, a także pochodzenia ukraińskiego i rumuńskiego.

– Myślę, że 19 lat temu kiedy dwóch kolegów ze szkolnej ławy Karol i Dariusz czekali w samochodzie na niemiecko-polskiej granicy z pożyczoną przyczepką wypełnioną polskimi przysmakami nie przypuszczali, że dzisiaj będę w tym miejscu, a ja w ich imieniu będę odbierać tę nagrodę – mówiła Beata Sykuła, dyrektor marketingu i franczyzy – Niech o sile marki Spiżarnia świadczą liczby: ponad 100 tysięcy palet przewiezionych przez ponad 3500 tirów w ubiegłym roku oraz obrót spółek należących do grupy Spiżarnia blisko sięgający blisko miliarda złotych za ubiegły rok.

W kategorii osoba Ambasadorem Województwa Lubelskiego został Janusz Józefowicz, jeden z najbardziej znanych polskich choreografów, aktor, scenarzysta i reżyser. Twórca słynnych musicali, jak „Metro”, „Piotruś Pan”, „Romeo i Julia”, dyrektor artystyczny Teatru „Studio Buffo” w Warszawie. Dzieciństwo i szkolne lata spędził na Lubelszczyźnie – w Borzechowie i w Lublinie. Z naszym regionem wiąże swoje pierwsze, bardzo wczesne, działania artystyczne, głównie muzyczne. W III LO w Lublinie grał w zespole muzycznym, dał się także poznać – z sukcesami – jako uzdolniony tancerz.

Wyróżnienie w imieniu Janusza Józefowicza, który w sobotni wieczór grał w musicalu i nie mógł przybyć do Lublina odebrała mama Władysława Kondracka-Józefowicz. Laureat skierował jednak kilka słów do gości gali. - Szanowni państwo mogę powiedzieć, że Lubelszczyzna to miejsce, w którym ukształtował się mój artystyczny charakter – mówił w przygotowanym nagraniu i przypomniał, że w Lublinie tańczył w Zespole Tańca Ludowego na UMC, ćwiczył taniec towarzyski w garnizonowym klubie, zajął drugie miejsce konkursie tańca towarzyskiego o nagrodę Lubelskiego Koziołka i… w kinie Kosmos obejrzał film Milosa Formana, który miał istotny wpływ na jego dalsze życie. Józefowicz podziękował serdecznie wszystkim, którzy zgłosili jego kandydaturę. - Chciałem podziękować wszystkim, którzy zagłosowali na mnie i chciałem państwa zapewnić, że tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego będę nosił z dumą i godnością. Życzę państwu fantastycznego wieczoru jeszcze raz dziękuję – mówił do dodał: Mam nadzieję, że być może w jakieś niedalekiej przyszłości jeden z moich spektakli będzie można obejrzeć na tej właśnie fantastycznej scenie.

Ambasador Województwa Lubelskiego 2023

OSOBA

Laureat

• Janusz Józefowicz

Nominowani

• Arkadiusz Tofil, prof. PANS Chełm, dr hab. inż.

• Zuzanna Małgorzata Budzyńska-Ogryzek

Ponadto zgłoszeni byli: Tomasz Mazur, Alicja Jankiewicz, ks. Jan Kiełbasa

INSTYTUCJA

Laureat

• Politechnika Lubelska

Nominowani

• Roztoczański Park Narodowy

• Kameralna Orkiestra Akordeonowa Arti Sentemo

Ponadto zgłoszeni byli: Muzeum Wsi Lubelskiej, Fundacja Firmament z/s w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Stowarzyszenie Razem dla Puław, Fundacja II Cuore Dell’Arte, Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik z/s w Lublinie, Muzeum Czartoryskich w Puławach, Fundacja BezMiar, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, Fundacja Damy Rad, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Grześ”, Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłość”, Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Terespolu, Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” AWF Biała Podlaska

FIRMA

Laureat

• Spiżarnia Sp. z o. o.:

Nominowani

• ELREMET Spółdzielnia Inwalidów z/s w Białej Podlaskiej

• Pryzmat Walery Sulewski, Mirosław Sulewski sp. komand.

Ponadto zgłoszeni byli: Gospodarstwo Rolne Jolanta i Sławomir Tupikowscy, Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o. o., Welmax Paper Sp. z o. o, • Dwór Anna S. Gajek S. Gajek Spółka Jawna, Lubelskie Centrum Inicjatyw Społecznych.