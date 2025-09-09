Świdnik gospodarzem wojewódzkich dożynek. Gwiazdy i tradycja spotkają się w niedzielę

Święto plonów to od wieków czas dziękczynienia, radości i wspólnej zabawy. W tym roku wojewódzkie dożynki odbędą się w niedzielę, 14 września na lotnisku przy ul. Sportowej w Świdniku. To właśnie tam rolnicy z całego regionu podziękują za zbiory, a mieszkańcy będą mogli poczuć klimat dawnych obrzędów i wziąć udział festynie.
Nie zabraknie tradycyjnych elementów – konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, występów kapel ludowych czy jarmarku produktów regionalnych. Ale organizatorzy zadbali też o mocną dawkę muzycznych emocji.
Na scenie pojawią się lokalne Energy Girls, które łączą disco z rockowym brzmieniem, a także wielkie gwiazdy polskiej sceny: Lady Pank, IRA i Skolim.
Dożynki to jednak coś więcej niż koncerty – to święto, które łączy tradycję ze współczesnością. W programie znajdą się zarówno religijne akcenty, jak i ludowe zwyczaje, które od pokoleń towarzyszą zakończeniu żniw.
Wojewódzkie Święto Plonów tradycyjnie rozpocznie się od korowodu z wieńcami. Poprowadzi go Zespół Tańca Ludowego Leszczyniacy. Kolejnym punktem w programie będzie msza dziękczynna za zbiory pod przewodnictwem biskupa Artur Miziński. O oprawę muzyczną zadba Chór Copernicus.
Zespół Obrzędowy "Zawsze razem" z Adamowa przedstawi obrzęd żniwny, a następnie odbędzie się ceremoniał dzielenia chleba. Wystąpi również Kapela Drewutnia. Jak co roku grupa gospodarzy z województwa zostanie uhonorowana odznaką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Świdnik przygotowuje się więc na prawdziwe święto plonów, w którym odnajdą się zarówno miłośnicy tradycji, jak i fani dobrej muzyki. Początek uroczystości o godz. 11.