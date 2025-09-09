Świdnik gospodarzem wojewódzkich dożynek. Gwiazdy i tradycja spotkają się w niedzielę

Nie zabraknie tradycyjnych elementów – konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, występów kapel ludowych czy jarmarku produktów regionalnych. Ale organizatorzy zadbali też o mocną dawkę muzycznych emocji.

Na scenie pojawią się lokalne Energy Girls, które łączą disco z rockowym brzmieniem, a także wielkie gwiazdy polskiej sceny: Lady Pank, IRA i Skolim.

Dożynki to jednak coś więcej niż koncerty – to święto, które łączy tradycję ze współczesnością. W programie znajdą się zarówno religijne akcenty, jak i ludowe zwyczaje, które od pokoleń towarzyszą zakończeniu żniw.

Wojewódzkie Święto Plonów tradycyjnie rozpocznie się od korowodu z wieńcami. Poprowadzi go Zespół Tańca Ludowego Leszczyniacy. Kolejnym punktem w programie będzie msza dziękczynna za zbiory pod przewodnictwem biskupa Artur Miziński. O oprawę muzyczną zadba Chór Copernicus.

Zespół Obrzędowy "Zawsze razem" z Adamowa przedstawi obrzęd żniwny, a następnie odbędzie się ceremoniał dzielenia chleba. Wystąpi również Kapela Drewutnia. Jak co roku grupa gospodarzy z województwa zostanie uhonorowana odznaką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Świdnik przygotowuje się więc na prawdziwe święto plonów, w którym odnajdą się zarówno miłośnicy tradycji, jak i fani dobrej muzyki. Początek uroczystości o godz. 11.