To tutaj spadły drony. Jeden wleciał prawie 300 km w głąb Polski

Jak dotąd odnaleziono części dronów w ośmiu miejscowościach województwa lubelskiego oraz jednej w województwie łódzkim i jednej oraz w woj. warmińsko-mazurskim. Listę potwierdza Prokuratura Regionalna w Lublinie. Liczba punktów, gdzie rozbiły się niszczone bezzałogowce może ulec zmianie, bo według źródeł rządowych polskie systemy radarowe zarejestrowały 19 naruszeń polskiej przestrzeni. Większość z nich spadła samoczynnie, gubiąc sygnał. Co najmniej trzy zostały zestrzelone przez polskie i natowskie Siły Powietrzne.

Drony, które przyleciały ze strony Ukrainy i Białorusi spadły na miejscowości:

• Cześniki w gminie Sitno, powiat zamojski

• Czosnówka, gmina Biała Podlaska w powiecie bialskim

• Krzywowierzba Kolonia, gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski

• Wielki Łan, gmina Stary Brus, powiat włodawski

• Wohyń w powiecie radzyńskim

• Wyhalew, gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski

• Wyryki Wola, gmina Wyryki, powiat włodawski

• Zalesie Kolonia, gmina Kodeń, powiat bialski

a także Mniszków w powiecie opoczyńskim w woj. łódzkim oraz Oleśno w powiecie elbląskim

Do najpoważniejszej sytuacji doszło w Wyrykach-Woli w powiecie włodawskim, gdzie spadające z nieba elementy zniszczyły dach jednego z domów, w którym przebywały dwie osoby. Obydwu udało się opuścić budynek o własnych siłach. Nie odniosły obrażeń. Poszkodoowanym zaoferowano już mieszkanie zastępcze oraz pomoc psychologiczną.

Większość znalezisk miało miejsce w północnej i wschodniej części Lubelszczyzny, dwa drony spadły w gminie Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim, dwa znaleziono również we wspomnianym włodawskim. W przypadku Wohynia, jak powiedzieli nam świadkowie, dron spadł niewiele ponad 100 metrów od najbliższych zabudowań.

Najdalej wgłąb naszego kraju zawędrował dron, którego części odnaleziono we wsi Oleśno w powiecie elbląskim w woj. warmińsko-mazurskim (ok. 280 km od granicy z Białorusią) oraz w Mniszkowie w powiecie opoczyńskim w wojewódzwie łódzkim (ok. 250 km od granicy).

Pierwsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej zonotowano ok. godz. 23:30 we wtorek, a ostatnie ok. godz. 6:30 w środę. Wojsko obserwowało trajektorię obcych obiektów. Te z nich, które stanowiły zagrożenie zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo wojskowe. Na razie wiemy o trzech takich przypadkach. Ostatnie z tych neutralizacji miało miejsce o godz. 6:45.

Wszystkie wskazane miejsca zabezpieczają służby, które zbierają szczątki rozbitych maszyn w celu przeprowadzenia badań przez biegłych.