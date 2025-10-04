Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

19 LBZ świętuje w Lublinie i Woli Gułowskiej

Autor: Zdjęcie autora Paweł Puzio
Święto 19 LBZ - Autor: WD
Święto 19 LBZ (zdjęcie 2) Święto 19 LBZ (zdjęcie 3) Święto 19 LBZ (zdjęcie 4) Święto 19 LBZ (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (6)
Autor galerii: WD

Trwają obchody święta 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. W piątek na placu Litewskim w Lublinie wojskowi przeprowadzili wieczorny capstrzyk, a w niedzielę uroczystości przeniosą się do Woli Gułowskiej.

Uroczystym, piątkowym capstrzykiem na placu Litewskim w Lublinie Kleeberczycy zainaugurowali tegoroczne obchody święta 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Podczas ceremonii oficjalnie przekazany został proporzec Dowódcy 19 LBZ.

Wojskowi oraz cywile zasłużeni dla lubelskiej jednostki zostali uhonorowani medalami i pamiątkowymi wyróżnieniami.

W niedzielę obchody święta 19 LBZ będą kontynuowane na błoniach w Woli Gułowskiej, gdzie rozegrała się ostatnia bitwa kampanii wrześniowej 1939 roku. To właśnie tam i pod Kockiem Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”, dowodzona przez gen. Franciszka Kleeberga, skutecznie stawiała opór wojskom niemieckim.

Uroczystości w Woli Gułowskiej, zaplanowane na 5 października, rozpoczną się mszą świętą w miejscowej parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (godz. 10.00). O godz. 11.15 odbędzie się apel poległych na lokalnym cmentarzu w Turzystwie, a o godz. 12.00 – apel pamięci przy Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków.

Formowanie 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej rozpoczęto w czerwcu 2019 roku. 15 lipca tego samego roku batalion dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie został podporządkowany nowej jednostce, a jej dowódcą wyznaczono wówczas płk. (obecnie gen.) Michała Rohde, prawnuka gen. Franciszka Kleeberga.

wojsko Lublin 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga 19 LBZ

Komunikaty