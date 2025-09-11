34 lata w służbie mieszkańców Lublina

Dzisiaj obchodziliśmy święto Straży Miejskiej. Formacja powstała w 1991 roku
Z okazji rocznicy utworzenia formacji 10 czerwca 1991 r. 12 funkcjonariuszy i pracowników Straży Miejskiej Miasta Lublin zostało odznaczonych medalami prezydenta Lublina. Kolejnych 27 osób awansowało na wyższy stopień służbowy a 23 funkcjonariuszy i pracowników zostało wyróżnionych.
Uroczystość tradycyjnie odbyła się po sąsiedzku siedziby straży w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, a towarzyszyli jej goście reprezentujący służby i instytucje na co dzień współpracujące z jubilatem.