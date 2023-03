A ja w domu mam jaszczurkę. Raj dla miłośników egzotyki

Na miejscu można było zobaczyć pająki, agamy, węże, skorpiony, modliszki, gekony, chrząszcze, węże boa, straszyki, kameleony, ptaszniki, kraby, krewetki, żab czy patyczaki. Uczestnicy mogli też zakupić zwierzęta egzotyczne.

– Mamy około 150 gatunków ptaszników. Najbardziej łagodnym i idealnie nadającym się na rozpoczęcie przygodny z pająkami jest brachypelma, czyli ptasznik czerwonokolanowy. W jego ubarwieniu przeważa kolor czerwony, przez co cieszy oko – mówi pan Mateusz, przedstawiciel sklepu Spider Lublin.

Z kolei, Anastazja podczas giełdy kupiła nowy okaz do swojej menażerii. – Mam szynszyle, węże, szczury, jaszczurki i psa – wylicza dziewczynka. – To już całkiem duże zoo. Teraz dokupiłam patyczaka. To mój pierwszy owad. Marzyłam o takim! Teraz idziemy z mamą oglądać kraby. Możliwe, że jakiś wróci dziś z nami do domu – dodaje.

– Uważam, że ludzie kupują owady do hodowli dlatego, żeby przełamać swoje uprzedzenia i stereotypy– zauważa Jowita Jakubisiak, hodowczyni modliszek. I kontynuuje: – To typowo instynktowne działanie, gdy widzimy owada, zwłaszcza dużego, chcemy go strzepnąć, zrzucić, aby uniknąć ukąszenia czy użądlenia. Dlatego zajmowanie się owadem, karmienie, opieka, pielęgnacja jego otoczenia, przełamuje takie schematy.

Właśnie dlatego pani Jowita łączy hodowlę modliszek z tworzeniem dla nich odpowiednich terrariów, jak sama mówi: dla każdego coś miłego. Jak to wygląda w praktyce? Dziecko dostaje owada, modliszkę, a mama terrarium z żywą roślinką. Mama podlewa roślinkę, a owad korzysta z odpowiedniej wilgotności powietrza w swojej siedzibie.

Pani Jowita wskazuje również, że owad, to dobry początek przygody z hodowlą zwierząt: – Modliszki czy patyczaki nie są długowieczne. To akurat zaleta, gdy jest to pierwsze zwierzątko dla dziecka. Możemy sprawdzić, czy nasza pociecha umie właściwie się zająć swoim podopiecznym. Piesek czy kotek to znacznie poważniejsze wyzwanie. Lepiej więc spróbować na łatwiejszym stworzeniu – uzasadnia.