Awaria na lotniskach. Samoloty nie mogą wystartować

Z bagnetem „zaszarżował” na policjantów. Posiadał jeszcze granaty i ostrą amunicję

To miało być spokojne wezwanie do włamania do niezamieszkałego domu pod lasem. Skończyło się na ataku na policjantów z bagnetem w dłoni oraz znalezieniem ostrej amunicji i 2 granatów ręcznych.