Bezpieczeństwo lubelskich seniorów w dobrych rękach

Bezpieczeństwo seniorów to priorytet dla Lublina. Miasto kontynuuje rozbudowę systemu opieki na odległość, przystępując do rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. W ramach inicjatywy zakupiono 500 dodatkowych opasek bezpieczeństwa, które trafią do najbardziej potrzebujących. Projekt „SOS dla Seniora” realizowany jest od 2019 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

- Bezpieczeństwo seniorów jest dla nas priorytetem. Wspieramy ich nie tylko poprzez rozwijanie profesjonalnych usług opiekuńczych, ale również poprzez inwestowanie w nowoczesne technologie – mówi Anna Augustyniak, zastępca prezydenta miasta Lublin ds. społecznych. W 2024 roku centrum teleopieki odnotowało ponad 4,6 tys. zgłoszeń przy użyciu przycisku SOS, z czego 71 wymagało interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Obecnie w Lublinie działa 1531 opasek, a dzięki nowym środkom w wysokości 465 tys. zł ich liczba wzrośnie do ponad 2 tys. Urządzenia są nieodpłatne i trafiają do osób, które ukończyły 60 lat oraz mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Opaska monitoruje parametry życiowe, takie jak tętno czy ciśnienie, a wbudowany lokalizator GPS umożliwia szybkie odnalezienie użytkownika.

Rekrutacja do programu rozpocznie się 23 czerwca. Wnioski można składać osobiście w Zespole Ośrodków Wsparcia przy ul. Lwowskiej 28 lub telefonicznie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ośrodka.