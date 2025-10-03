Do sprawności fizycznej przez zabawę

Turniej sportowo-rekreacyjny dla dzieci odbył się w piątkowe przedpołudnie w Hali Globus.
Ponad 300 uczniów wzięło udział w 30 grach ruchowych. Organizatorom przyświecał jeden wspólny cel: ruch i dobra zabawa.
W Lublinie rozpoczął się nowy program realizowany razem z Ministerstwem Sportu i Turystyki pt „Aktywna Szkoła – raz, dwa, trzy –
zadanie ABC ruchu”.
Dzięki niemu w 31 szkołach podstawowych aż 2000 uczniów skorzysta z bezpłatnych, dodatkowych zajęć ogólnorozwojowych.
Ruch to zdrowie, a w naszych placówkach to też świetna zabawa i szansa na rozwój.