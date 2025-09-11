Drony nad lubelskimi gminami. Tym razem to inwentaryzacja

W związku z atakiem na terytorium Polski mogą pojawić się obawy związane z widokiem dronów w regionie. W dniach 10–16 września na terenach gmin Baranów, Dębowa Kłoda, Jastków, Jeziorzany, Mełgiew, Milejów, Ostrów Lubelski, Ryki, Serokomla, Zakrzówek, Żółkiewka i Żyrzyn będą pojawiać się bezzałogowce. Chodzi o prace techniczne.

Operatorzy z firmy SkySnap, działając na zlecenie Wód Polskich, wykonają inwentaryzację rowów melioracyjnych przy użyciu dronów. Loty te mają charakter cywilny i są całkowicie niezwiązane z sytuacją militarną. Wszystkie zezwolenia na korzystanie ze stref powietrznych zostały wydane przez właściwych dowódców wojskowych, dlatego operacje są w pełni legalne i skoordynowane.

Informacja została przekazana również do samorządów wymienionych gmin, aby mieszkańcy mieli pewność, że obserwowane drony są elementem zaplanowanych wcześniej prac.