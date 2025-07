Drugie życie śmieci. „Zawodowcy” na tropie recyklingu

Czy to co wyrzucimy do kosza kończy już swój żywot na wysypisku śmieci? Okazuje się że nie. O tym, co dzieje się ze śmieciami po odebraniu ich przez śmieciarkę dowiedzieli się uczestnicy Zawodowców. Tym razem grupa dziadków oraz wnuków wybrała się na wycieczkę po nowoczesnym Centrum Recyklingu EkoPak i odkryli drugie życie odpadów.

Uczestnicy mogli obejrzeć cały proces jaki przechodzą odpady z selektywnej zbiórki, czyli tzw. żółtego kontenera oraz papieru (niebieskiego) i jakie surowce są odzyskiwane, by mogły być wykorzystane do innych celów.

Oprócz tego najmłodsi dowiedzieli się, dlaczego segregacja odpadów jest ważna, a także z bliska zobaczyli smieciarkę, a nawet wsiedli do środka.

To już druga edycja programu "Lublin. Zawodowcy". Podczas 2-godzinnego spotkania w firmie partnerskiej uczestnicy mają okazję zapoznać się z różnorodnością i złożonością zawodów, pomagając im zrozumieć funkcjonowanie społeczeństwa oraz podkreślać znaczenie pracy w życiu codziennym.

W programie zaplanowane są jeszcze wizyty w Herbapol Lublin, Klinikach Weterynaryjnych Uniwersytetu Przyrodniczego czy Klubie Żużlowy Platinium Orlen Oil Motor Lublin. Harmonogram spotkań oraz regulamin zapisów dostępny jest na stronie internetowej programu Rodzina Trzy Plus.

Od piątku (18 lipca) ruszają zapisy na wycieczki do elektrociepłowni MEGATEM oraz Lubelskiego Ratusza.

Projekt "Lublin. Zawodowcy" skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz babć i dziadków. Udział w projekcie jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy.