Dwór już nie będzie straszył. Jest umowa na remont zabytku

Za trwające 16 miesięcy prace odpowiadać będzie firma Adlo. – To ważny moment dla muzeum bowiem dwór Harasiemiczówka jest dla nas istotnym obiektem w kontekście pracy czysto muzealnej i zapewni nam w przyszłości niezbędną przestrzeń m.in. dla kadry naukowej muzeum – mówi Bartłomiej Bałaban, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. Na ten cel skansen pozyskał 3,5 mln zł z Polskiego Ładu.

Wykonawca wybuduje m.in. nowe schody wewnętrzne, przystosuje budynek na potrzeby muzealne, czyli m.in. wyremontuje poddasze. Inwestycja obejmie też prace budowlane przed dworem, stworzenie nowych miejsc parkingowych w obrębie terenów muzeum znajdujących się przy ul. Wodnej, a także budowę ciągów komunikacyjnych łączących "Harasiemiczówkę" z obiektami muzeum znajdującymi się przy ul. Agronomicznej. Niedawno, skansen podpisał też umowę na remont dworku z Huty Dzierążyńskiej.

„Harasiewiczówka” swoją nazwę wzięła się od rodziny Harasiewiczów, której trzy pokolenia zamieszkiwały w obiekcie aż do 1920 roku.