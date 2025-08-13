Dwór już nie będzie straszył. Jest umowa na remont zabytku

Dwór Harasiemiczówka odzyska dawny blask. Muzeum Wsi Lubelskiej podpisało właśnie umowę na remont zabytku z początku XIX wieku.
Za trwające 16 miesięcy prace odpowiadać będzie firma Adlo. – To ważny moment dla muzeum bowiem dwór Harasiemiczówka jest dla nas istotnym obiektem w kontekście pracy czysto muzealnej i zapewni nam w przyszłości niezbędną przestrzeń m.in. dla kadry naukowej muzeum – mówi Bartłomiej Bałaban, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. Na ten cel skansen pozyskał 3,5 mln zł z Polskiego Ładu.
Wykonawca wybuduje m.in. nowe schody wewnętrzne, przystosuje budynek na potrzeby muzealne, czyli m.in. wyremontuje poddasze. Inwestycja obejmie też prace budowlane przed dworem, stworzenie nowych miejsc parkingowych w obrębie terenów muzeum znajdujących się przy ul. Wodnej, a także budowę ciągów komunikacyjnych łączących "Harasiemiczówkę" z obiektami muzeum znajdującymi się przy ul. Agronomicznej. Niedawno, skansen podpisał też umowę na remont dworku z Huty Dzierążyńskiej.
„Harasiewiczówka” swoją nazwę wzięła się od rodziny Harasiewiczów, której trzy pokolenia zamieszkiwały w obiekcie aż do 1920 roku.
