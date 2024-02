Szkoła bez dzwonków. Dzień otwarty w SP nr 3 w Lublinie

W sobotę rodzice wraz z pociechami mieli okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki, wziąć udział w grach i zabawach, a także zadać nurtujące pytania.

- Stawiamy przede wszystkim na szkołę przyjazną dla ucznia, dla rodzica. Jesteśmy pierwszą w Lublinie SP bez dzwonków. Od maja ubiegłego roku, stosujemy system bez dzwonkowy, uczniowie podobnie jak nauczyciele przychodzą na zajęcia zgodnie z rozkładem, posługując się zegarami. Jest dzięki temu spokojniej, ciszej, dzieci nie są tak pobudzone, jest to korzystne dla dzieci które mają kłopoty z koncentracją - mówi Urszula Wesołowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3.

- W tym roku położyliśmy nacisk, by szkoła była placówką nie tylko związaną z nauką. Zagospodarowaliśmy uczniom przerwę, powstały dwa kąciki relaksacyjne, dla młodszych dzieci na pierwszym piętrze z grami planszowymi i podłogowymi, gdzie mogą się pobawić, gdyż one potrzebują więcej ruchu. Na drugim piętrze, dla starszej młodzieży mamy " wypasiony kącik" z kanapami, pufami i stolikami do zjedzenia drugiego śniadania. Panuje tam bardziej kameralna atmosfera, młodzi ludzie z chęcią z niego korzystają.

Zuzia chodzi do siódmej klasy, dziewczyna bardzo lubi swoją szkołę. Uważa, że placówka rozwija pasje uczniów i panuje w niej przyjazna atmosfera. Potwierdza, że koła naukowe cieszą się dużym zainteresowaniem. A kąciki relaksacyjne są strzałem w dziesiątkę.

Rodzice wybierając Szkołę Podstawową nr 3, kierują się głowinie podejściem nauczycieli do dzieci. - Mój syn ma problemy z koncentracją, integracją, chodzimy też do logopedy. Wybraliśmy z mężem tą szkołę bo sami do niej chodziliśmy. Znamy nauczycieli, wiemy że będzie tu bezpieczny. Pomysł z wyłączeniem dzwonków bardzo mi się spodobał, dzieci uczą się punktualności, patrząc na zegarki - podkreśla pani Ania, mama przyszłego pierwszoklasisty.