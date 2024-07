Dziś 75. rocznica "cudu lubelskiego". Będą utrudnienia w ruchu

Do tego tajemniczego zdarzenia doszło 3 lipca 1949 roku. Wierni modlący się wtedy w lubelskiej archikatedrze mieli zobaczyć czerwone łzy płynące z oka Matki Boskiej Częstochowskiej. Jako pierwsza zauważyła je siostra szarytka, Barbara Sadkowska. Zjawisko zaobserwowali następnie inni zgromadzeni w budynku. Wieść o cudzie szybko obiegła Lublin i cały kraj. Wszyscy chcieli to zobaczyć. Do tego stopnia, że w kolejną niedzielę, 10 lipca, do lubelskiej świątyni przybyło prawie 40 tysięcy pielgrzymów.

Coś niezwykłego

– Widziało to wielu ludzi, którzy modlili się w świątyni. Wszyscy mieli wrażenie, że dzieje się coś niezwykłego, czemu dały wyraz tysiące lublinian przychodzących do katedry. W zasobach Instytutu Pamięci Narodowej mamy dokumenty świadczące o tym, że doszło do kilkudziesięciu uzdrowień – mówi kapucyn prof. dr hab. Andrzej Derdziuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ówczesne komunistyczne władze miasta próbowały zatrzymać napływ wiernych blokując dojazd do Lublina. Inspirowano również wiece przeciwko celebrowaniu "cudu" nazywając je nakręcaniem przez kościół antykomunistycznej propagandy wśród ludzi. Na Placu Litewskim milicjanci i ormowcy w roli tzw. aktywu robotniczego słuchali antykościelnych przemówień oraz intonowali rewolucyjne pieśni. Te zabiegi na niewiele się jednak zdały.

Rozmodlony tłum i "cudaki" na zamku

– Na przekór komunistom ludzie coraz liczniej przybywali do katedry. Działy się cuda fizyczne w postaci uzdrowień, a wielu spowiadało się i nawracało. Pamiętajmy, że już wtedy część Polaków była zaczadzona komunizmem. Cud lubelski był szansą na ich przebudzenie - ocenia prof. Derdziuk.

Władze nie dawały za wygraną. Doszło do aresztowań. – Więźniów umieszczano na Zamku Lubelskim, gdzie nazywano ich "cudakami". Kilkadziesiąt osób zostało skazanych. Część była potem inwigilowana, część została złamana i poszła na współpracę - przypomina teolog. Wśród aresztowanych znalazł się m.in. gwardian lubelskiego klasztoru, gdzie w trakcie komunistycznego wiecu zaśpiewano "Boże coś Polskę". Duchownego komuniści zarzucili podburzanie ludu pracującego.

Przyczyny zjawiska nieznane

Samo zjawisko badali naukowcy. Płyn pobrany z płótna obrazu trafił do analizy. Kierownik laboratorium analitycznego Akademii Medycznej w Lublinie dr Zygmunt Dambek stwierdził, że ciecz nie była ani krwią, ani łzami. Komisja składająca się z chemika, konserwatora zabytków, malarki, prawnika i księży nie ustaliła czym w takim razie był ani skąd się wziął. Nie wyjaśniono również dlaczego te "łzy" nie spływały z obrazu prosto w dół, czyli zgodnie z grawitacją, a rzekomo zatoczyły łuk w kierunku policzków namalowanej postaci Matki Boskiej.

– Był to znak nadziei, że oto Niebo interesuje się losem zwykłych ludzi i upomina się za tymi, którzy chcą wierzyć – tłumaczy prof. Derdziuk, który jest przekonany o tym, że zdarzenie w 1949 roku wpłynęło na wzmocnienie wiary wśród Polaków.

Kościół cudu w Lublinie nie uznał jednak ani wtedy, gdy duchowni mogli czuć presję ze strony komunistycznych władz, ani w czasach demokratycznych. Mimo to wydarzenie sprzed 75 lat pozostało w pamięci wiernych, a jego kolejne rocznice obchodzone są poprzez modlitwy w katedrze i uroczyste procesje. Nie inaczej będzie tym razem.

Wieczorem wstrzymają ruch

Uroczystości rozpoczną się o godz. 19 mszą św. na placu Katedralnym. Następnie uczestnicy procesji różańcowej przejdą ulicami: Królewska, Lubartowska, łącznik na wysokości Kowalskiej do Świętoduskiej, Świętoduska, Krakowskie Przedmieście (deptak), pl. Łokietka, Królewska z powrotem na plac Katedralny.

– Przejście uczestników procesji odbędzie się przy całkowicie wstrzymanym ruchu kołowym. Zamknięcie odcinków ulic oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego zapewnią służby mundurowe – informuje Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Utrudnienia potrwają do godz. 22.