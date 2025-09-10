Europejski Festiwalu Smaku: Historia, muzyka i smak w Lublinie

W piątek (12 września) będzie na przykład jubileuszowa, 10. edycja konkursu „Najlepszy Smak Lubelszczyzny”. Konkurs odbędzie się w „Od Kuchni - apartamenty i restauracja. Stare Miasto w Lublinie” Lublin, ul. Grodzka 26, a wyniki zostaną uroczyście ogłoszone około godziny 19 na festiwalowej scenie smaku w Lublinie.

W sobotę zaplanowano II Mistrzostwa Świata w Jedzeniu Cebularzy na Czas. Zawodnicy będą jeść na czas słynne, prawdziwe cebularze z rzemieślniczej piekarni Tadeusza Zubrzyckiego w Kraczewicach Prywatnych.

Dzień później – w niedzielę, 14 września, prof. Anna Szcześniak z uczniami Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli wypiecze na scenie cebularzyki Sztukmistrza z Lublina. Na finał, w niedzielę Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron, gospodarze programu „Rosół polski” ugotują na Scenie Smaku rosół lubelski z cebularzem.

W piątek będzie też spacer Szlakiem lubelskich kawiarni.

Weekend na Europejskim Festiwlu Smnaku to także muzyka. W sobotę, 13 września, o godzinie 19 na Scenie za Trybunałem wystąpi Dorota „Sowa” Kuziela. To skrzypaczka, wokalistka, multiinstrumentalistka, pieśniarka, rękodzielniczka i poetka.

Wiolinistykę studiowała na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zdobyła ponad dwadzieścia nagród na ogólnopolskich konkursach piosenki autorskiej i poetyckiej. Brała udział w IV edycji telewizyjnego talent-show The Voice of Poland. W 2019 roku wydała debiutancki album „Nigdy Nic Nie Wiadomo” Od 2022 roku zajmuje się również produkcją muzyki.

Wiolonczelista Andy Grabowski wystąpi w niedzielę, 14 września, o godzinie 19 w bazylice Dominikanów.

Ołeksandr Jarmoła to ukraiński muzyk, wokalista, autor tekstów, założyciel i lider zespołu Haydamaky. Wystąpi z niezwykłym koncertem w Cerkwi Greckokatolickiej na ulicy Zielonej w ramach projektu Re-Union Smaków. Zaśpiewa m.in. wiersze Mickiewicza . Kiedy? W poniedziałek, 15 września, o godzinie 18.

Więcej o Festiwalu na stronie europejskifestiwalsmaku.pl.