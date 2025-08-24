Grochówka dla 5000 osób

Na gości czekało mnóstwo atrakcji: od tradycyjnej wojskowej grochówki i przysmaków z grilla, po kulinarne niespodzianki przygotowane przez zaprzyjaźnione Koło Gospodyń Wiejskich. Była muzyka na żywo, profesjonalna oprawa DJ-a, a także występy lokalnych artystów. Dzieci mogły szaleć na dmuchańcach, korzystać z zabaw z animatorami, zajadać się watą cukrową i popcornem.

Nie zabrakło również tego, co w WOT najważniejsze – pokazów wyszkolenia żołnierzy. Goście zobaczyli dynamiczne działania z użyciem środków pozoracji pola walki, prezentację psów z grupy K9 oraz sprzętu, jakim dysponują terytorialsi i zaprzyjaźnione służby. Instruktorzy medyczni zaprezentowali też procedury udzielania pierwszej pomocy, a najmłodsi mogli spróbować swoich sił w prostych ćwiczeniach.

– Ten piknik to coś więcej niż zabawa. To czas, kiedy żołnierze mogą pokazać swoim bliskim, że za mundurem stoi prawdziwy człowiek, a za służbą – rodzina. Chcemy, by nasi najbliżsi czuli się częścią tego, co robimy. Takie chwile budują więzi i dają ogromną siłę – i nam w służbie, i naszym bliskim, którzy na co dzień nas wspierają – podkreślają organizatorzy wydarzenia.

Takie wydarzenia pozwalają jeszcze mocniej poczuć, że Wojska Obrony Terytorialnej to wspólnota, a nie tylko formacja mundurowa.