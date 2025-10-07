Jesienny RestaurantWeek w Lublinie. Co warto spróbować według Foodies?

Smaki z panoramą miasta

Na kulinarnej mapie Lublina festiwalowym blaskiem błyszczy 2PiEr – restauracja mieszcząca się na piątym piętrze przy ul. Artura Grottgera 2. Z okien roztacza się widok na miasto, a z talerzy – zapach tradycji w nowoczesnym wydaniu. W menu festiwalowym pojawiły się m.in. balotyna z kurczaka z majonezem wasabi, wellington z karkówki z kruszonką serową, a także krem z dyni z lodami kokosowymi i boczniak w sosie tymiankowym. Na deser – babka cytrynowa z lodami kajmakowymi i coulis porzeczkowym. Krótko mówiąc: jedzenie z widokiem i charakterem.

Włoski temperament przy lubelskim stole

Z kolei La Casa Trattoria przyciąga aromatem włoskiej kuchni i atmosferą, która przypomina rodzinny obiad pod sycylijskim słońcem. Wśród dań festiwalowych znalazły się gnocchi rossi z kalabryjską ndują, parmigiana di zucchine, a na finał – klasyczne włoskie desery: sfinci siciliani lub crème brûlée. Wizyta w tej trattorii to uczta pełna smaku, ciepła i włoskiej gościnności.

Nowoczesny luz w centrum

Kolejnym lubelskim punktem na trasie smakoszy jest Holiday Inn Express przy ul. Spadochroniarzy 9. Tutaj klasyka spotyka się z nowoczesnością – carpaccio wołowe z oliwą cytrynową, pierś z kaczki w sosie mandarynkowym czy korzenny sernik dyniowy z granatem to zestaw, który trudno przebić. W wersji roślinnej kusi pasta z orzechów nerkowca, kuskus perłowy z kozim serem i ta sama słodka kropka nad i – sernik dyniowy.

Lubelscy Foodies polecają także zajrzeć do Pasta Fresca Ristorante i Sweet & Spicy Restauracji Indyjskiej – dwóch adresów, które gwarantują kulinarne podróże bez wychodzenia z miasta.

Festiwal z nagrodami i... śniadaniem

Tegoroczna edycja RestaurantWeek® to nie tylko kolacje – organizatorzy przygotowali także konkurs z nagrodami od marki Whirlpool. Do wygrania są piekarniki z funkcją PIZZA 310°C i zestawy akcesoriów. Wystarczy zarezerwować udział w festiwalu, opisać w komentarzu swój pomysł na danie z piekarnika i oznaczyć ulubioną restaurację.

Na deser (a raczej na śniadanie) pojawił się nowy projekt – BreakfastWeek. To festiwal poranków, podczas którego można odkrywać śniadaniowe menu z napojami roślinnymi Alpro w cenie 35 zł. Brzmi jak idealny sposób na leniwy jesienny weekend.

Rezerwacje stolików trwają na stronie RestaurantWeek.pl. Koszt? Już od 69 zł za osobę. Festiwal potrwa do 19 listopada.

Restauracje, które biorą udział w akcji: