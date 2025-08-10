Już we wtorek na Placu Litewskim powstanie strefa Chill&Charge dla młodzieży

– W sercu miasta, wśród zieleni Placu Litewskiego zapraszam do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Młodzieży. To dobra okazja do zatrzymania się w codziennym biegu, spotkania z rówieśnikami, wymiany doświadczeń oraz poznania możliwości rozwoju osobistego. Poprzez tegoroczne hasło „Zrób sobie dzień” chcemy zachęcić młodych do odpoczynku, ale też do refleksji nad tym, jaką rolę odgrywają w życiu miasta i jak mogą współtworzyć jego przyszłość – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta miasta Lublin ds. kultury, sportu i partycypacji.

Do godz. 18.00 uczestnicy wydarzenia będą mogli korzystać z:

Strefy Chillu – hamaki, leżaki, koce i przestrzeń do relaksu;

Strefy Wiedzy i Inspiracji – spotkania z ekspertami z Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, Eurodesku Lublin oraz Europe Direct Lublin WySPA, poruszające tematy wolontariatu, mobilności i europejskich możliwości dla młodych;

Stoiska Sieci Przestrzeni Młodzieżowych – prezentacja lokalnych inicjatyw i zaproszenie do współpracy;

Stacji konsultacyjnych – rozmowy o potrzebach i pomysłach młodych na temat miasta;

Strefy Ulicy Krótkiej i Przestrzeni Młodych Hej! – kreatywne działania, wystawy, gra memory z nagrodami, interaktywna ankieta i pamiątkowe zdjęcia;

Planszówek z Przestrzenią Młodych Prusa2 – integracja przy grach planszowych.

Międzynarodowy Dzień Młodzieży, obchodzony 12 sierpnia na całym świecie z inicjatywy ONZ, ma na celu wzmacnianie aktywności obywatelskiej młodych ludzi oraz promowanie ich zaangażowania społecznego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.