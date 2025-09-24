Katarzyna Mieczkowska powołana na dyrektorkę Muzeum Narodowego w Lublinie

Muzeum Narodowe w Lublinie to jedna z najstarszych i największych instytucji kulturalnych na wschodzie Polski. Ma cztery oddziały na terenie Lublina i pięć zamiejscowych. Główna siedziba muzeum i większość jego oddziałów to wysokiej klasy zabytki. Gromadzi ono i eksponuje zabytki z zakresu archeologii, etnografii, militariów, numizmatyki i sztuki.

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska powołała dr hab. Katarzynę Mieczkowską na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie na pięcioletnią kadencję, która rozpocznie się 30 września - poinformowano w opublikowanym w środę (24 września) komunikacie.

Katarzyna Mieczkowska jest muzealnikiem, kustoszem dyplomowanym, doktorem nauk humanistycznych. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w dziedzinie nauk społecznych. Ukończyła Wydział Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dwuletnie podyplomowe studia na kierunku „Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna” na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowe studia „Zarządzanie i Marketing” na Politechnice Lubelskiej. Ponadto, w latach 2016-2017 odbyła studia Master of Business Administration z University of Minnesota na Politechnice Lubelskiej.

W 2005 r. rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS. W latach 2005-2009 pracowała w Akademickim Centrum Kultury, a następnie jako rzeczniczka prasowa UMCS. W latach 2010-2011 pełniła funkcję dyrektora Kancelarii Prezydenta w Urzędzie Miasta Lublin, a w latach 2012–2014 funkcję zastępcy prezydenta ds. kultury. W 2015 r. została dyrektorem Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

1 października 2020 r. została powołana na pięcioletnią kadencję na stanowisku dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie.

Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu samorządu, kultury, muzealnictwa, komunikacji w muzeach i projektowania wystaw muzealnych. Członek Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz licznych gremiów doradczych i eksperckich.