Kolejny drony znaleziony niedaleko Lublina

Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie prok. Beata Syk–Jankowska potwierdziła PAP, że uszkodzonego drona znaleziono na dachu budynku gospodarczego w Bychawce Trzeciej (pow. lubelski), ok. 20 km od Lublina. Na miejsce zdarzenia zmierza prokurator, a żandarmeria i policja zabezpieczają teren.

Do tej pory na terenie województwa lubelskiego drony znaleziono w nastepujących miejscowościach:

• Cześniki w gminie Sitno, powiat zamojski

• Czosnówka, gmina Biała Podlaska w powiecie bialskim

• Krzywowierzba Kolonia, gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski

• Wielki Łan, gmina Stary Brus, powiat włodawski

• Wohyń w powiecie radzyńskim

• Wyhalew, gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski

• Wyryki Wola, gmina Wyryki, powiat włodawski

• Zabłocie Kolonia, gmina Kodeń, powiat bialski

Tymczasem w województwie świętokrzyskim odnaleziono kolejne wraki dronów, które spadły na terytorium Polski podczas nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Informację potwierdziła świętokrzyska policja.

Jeden z obiektów znaleziono w rejonie miejscowości Czyżów, na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego.

Drugi bezzałogowiec został zlokalizowany w Sobótce, w gminie Ożarów. O znalezisku poinformował na portalu społecznościowym urząd gminy, apelując do mieszkańców o ostrożność i powstrzymanie się od kontaktu z nieznanymi obiektami.

„Zalecamy zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów. Apelujemy, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach pod numerem alarmowym 112. Na miejscu pracują już służby” – napisano w komunikacie.

Informację potwierdziła PAP również st. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Służby nadal ustalają, kiedy dokładnie obiekty spadły na teren województwa świętokrzyskiego i zabezpieczają miejsca.