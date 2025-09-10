Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Reaguje NATO i UE. Jest też oświadczenie rosyjskiego MON

Kolejny drony znaleziony niedaleko Lublina

Autor: Zdjęcie autora PAP oprac. RAD
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń (fot. PAP/Wojciech Jargiło)

Uszkodzonego drona znaleziono w miejscowości Bychawka Trzecia koło Lublina – poinformowała w środę wieczorem prokuratura. To dziewiąty dron znaleziony tego dnia na Lubelszczyźnie.


Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie prok. Beata Syk–Jankowska potwierdziła PAP, że uszkodzonego drona znaleziono na dachu budynku gospodarczego w Bychawce Trzeciej (pow. lubelski), ok. 20 km od Lublina. Na miejsce zdarzenia zmierza prokurator, a żandarmeria i policja zabezpieczają teren.

Do tej pory na terenie województwa lubelskiego drony znaleziono w nastepujących miejscowościach:

• Cześniki w gminie Sitno, powiat zamojski
• Czosnówka, gmina Biała Podlaska w powiecie bialskim
• Krzywowierzba Kolonia, gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski
• Wielki Łan, gmina Stary Brus, powiat włodawski
• Wohyń w powiecie radzyńskim
• Wyhalew, gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski
• Wyryki Wola, gmina Wyryki, powiat włodawski
• Zabłocie Kolonia, gmina Kodeń, powiat bialski

Tymczasem w województwie świętokrzyskim odnaleziono kolejne wraki dronów, które spadły na terytorium Polski podczas nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Informację potwierdziła świętokrzyska policja.

Jeden z obiektów znaleziono w rejonie miejscowości Czyżów, na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego.
Drugi bezzałogowiec został zlokalizowany w Sobótce, w gminie Ożarów. O znalezisku poinformował na portalu społecznościowym urząd gminy, apelując do mieszkańców o ostrożność i powstrzymanie się od kontaktu z nieznanymi obiektami.

„Zalecamy zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów. Apelujemy, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach pod numerem alarmowym 112. Na miejscu pracują już służby” – napisano w komunikacie.

Informację potwierdziła PAP również st. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Służby nadal ustalają, kiedy dokładnie obiekty spadły na teren województwa świętokrzyskiego i zabezpieczają miejsca.

Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne: F-35

Holenderskie F-35 w na polskim niebie. Sojusznicy wsparli polskie lotnictwo w zwalczaniu dronów

Z lewej mapa województwa lubelskiego z zaznaczonymi, potwierdzonymi miejscami znalezienia dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Po prawej - części drona znalezione na polu w Wohyniu w radzyńskim, ok. 100 metrów od zabudowań mieszkalnych
RAPORT

To tutaj spadły drony. Jeden wleciał prawie 300 km w głąb Polski

Sikorski: potrzebujemy więcej obrony powietrznej i presji na agresora

Sikorski: potrzebujemy więcej obrony powietrznej i presji na agresora

Rosja dron atak dronów Bychawka Trzecia

Likwidacja spółki z o.o. – jak przebiega i z czym się wiąże?

Likwidacja spółki z o.o. – jak przebiega i z czym się wiąże?

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to sformalizowany proces, którego celem jest zakończenie bytu prawnego podmiotu poprzez uporządkowanie jego spraw, zaspokojenie wierzycieli i wykreślenie z rejestru. Procedura ta regulowana jest przepisami kodeksu spółek handlowych i wymaga podjęcia szeregu czynności – od uchwały wspólników, przez działania likwidatorów, aż po zgłoszenia do KRS i instytucji publicznych. Poniżej przedstawiamy, jak w praktyce przebiega likwidacja spółki krok po kroku.
Nawrocki rozmawiał z Trumpem o rosyjskich dronach

Nawrocki rozmawiał z Trumpem o rosyjskich dronach

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że rozmawiał w środę telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jak ocenił, rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą.
Europejski Festiwalu Smaku: Historia, muzyka i smak w Lublinie
8 września 2025, 0:00
Europejski Festiwalu Smaku: Historia, muzyka i smak w Lublinie

W Lublinie trwa już 17. edycja Europejskiego Festiwalu Smaku. Działa już Jarmark Festiwalowy, a przed nami koncerty, konkursy, historia i smaków.
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Motor Lublin z drugim miejscem na własnym torze

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Motor Lublin z drugim miejscem na własnym torze

W środę na torze w Lublinie odbył się drugi finał Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Na starcie poza Motorem Lublin stanęły także ekipy z Bydgoszczy, Leszna i Krosna. Znów triumfowali zawodnicy z Podkarpacia, a „Koziołki” zajęły drugie miejsce
Wohyńm miejsce upadku styropianowego drona; nie wiadomo jeszcze jakiego typu

Prokuratora zidentyfikowała trzy drony, które spadły na Lubelszczyźnie

Spośród znalezionych na Lubelszczyźnie szczątków dronów, trzy zidentyfikowano jako drony typu Gerbera. Nie znaleziono materiałów wybuchowych.
Wiktor Przyjemski błyskawicznie wraca do zdrowia. "Na pewno zobaczymy go w Vojens"

Wiktor Przyjemski błyskawicznie wraca do zdrowia. "Na pewno zobaczymy go w Vojens"

Znakomite wieści z obozu Orlen Oil Motoru Lublin. Wedle informacji jakie przekazał prezes Jakub Kępa Wiktor Przyjemski jest coraz bliżej powrotu do ścigania w kluczowych momentach obecnego sezonu
Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey

Brytyjski minister obrony: rozważamy opcję wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską

Zwróciłem się do brytyjskich sił zbrojnych z prośbą o rozważenie opcji wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską – oznajmił w środę minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podczas konferencji kończącej szczyt Grupy E5, w skład której wchodzą Polska, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy.
Z lewej mapa województwa lubelskiego z zaznaczonymi, potwierdzonymi miejscami znalezienia dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Po prawej - części drona znalezione na polu w Wohyniu w radzyńskim, ok. 100 metrów od zabudowań mieszkalnych
To tutaj spadły drony. Jeden wleciał prawie 300 km w głąb Polski

W nocy z wtorku na środę, 10 września, znad Ukrainy i Białorusi do Polski wleciało 19 wojskowych bezzałogowców. Obiekty lub ich szczątki w większości spadły na pola. Jeden uderzył w dom mieszkalny, w którym znajdowały się dwie osoby. Rząd potwierdza trzy zestrzelenia obcych maszyn. Służby pozostają w stanie gotowości.

Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne: F-35

Holenderskie F-35 w na polskim niebie. Sojusznicy wsparli polskie lotnictwo w zwalczaniu dronów

Lotnictwo sojuszników z NATO – w tym holenderskie F-35 i natowski tankowiec powietrzny – wsparło polskie Siły Powietrzne podczas misji zabezpieczania polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z wtorku na środę, która była dla polskiego i natowskiego wojska bezprecedensowym wyzwaniem.
Aleksandra Rudzka z Orlen Oil Motoru Lublin nową Miss Startu Ekstraligi

Aleksandra Rudzka z Orlen Oil Motoru Lublin nową Miss Startu Ekstraligi

Za kilkanaście dni Orlen Oil Motor Lublin rozpocznie batalię o obronę kolejnego mistrzowskiego tytułu, ale jego przedstawicielka już teraz odniosła ogromny sukces. Aleksandra Zawadzka wygrała bowiem tegoroczną edycję Miss Startu Speedway Ekstraligi
Mniszków (pow. opoczyński) i miejsce upadku rosyjskiego drona

Dobrzyński: Jedyne prawdziwe informacje to te, które pochodzą z oficjalnych polskich źródeł

To jest bzdura, to jest fejk, to jest atak dezinformacji na Polskę – podkreśla rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, ostrzegając przed informacjami, filmikami i zdjęciami, które mają na celu dezinformację.
Krzywowierzba-Kolonia: służby w miejscu upadku rosyjskiego drona

Na wniosek Polski: konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego – przekazał w środę po południu rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej o formalnym wniosku o konsultacje z sojusznikami po naruszeniach polskiej przestrzeni przez rosyjskie drony informował premier Donald Tusk.
Dlaczego warto nowoczesny hosting z LiteSpeed?

Dlaczego warto nowoczesny hosting z LiteSpeed?

Współczesne strony internetowe wymagają nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które zapewnią im przewagę konkurencyjną. LiteSpeed Web Server to technologia, która rewolucjonizuje sposób, w jaki postrzegamy wydajność i niezawodność hostingu. Dla właścicieli stron WordPress szukających szybkiego i stabilnego rozwiązania, szybki hosting WordPress oparty na LiteSpeed może okazać się kluczowym elementem sukcesu online, szczególnie w kontekście najnowszych danych pokazujących, że 40% użytkowników porzuca witrynę ładującą się dłużej niż 3 sekundy.

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Nadchodzi jesień
Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

