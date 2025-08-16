Kolizja na S12 pod Świdnikiem. Zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy

Dziś rano (16 sierpnia) doszło do kolizji na drodze ekspresowej S12 w naszym województwie. Około godziny 6:30 w rejonie węzła Świdnik, na odcinku w kierunku Warszawy, samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne.

W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny. Zablokowany został jednak lewy pas ruchu, a przejazd odbywa się wyłącznie prawym pasem. Kierowcy są informowani o utrudnieniach za pomocą tablic zmiennej treści.

Na miejscu pracują służby, a według szacunków utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin. Potwierdzenie zdarzenia wpłynęło do służb o godz. 6:50. W wyniku kolizji uszkodzona została również infrastruktura drogowa.