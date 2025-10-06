Koszykarze w autobusie? Start i ZDiTM łączą siły

Akcja z przymrużeniem oka pokazuje, że dobra współpraca i porozumienie są kluczem zarówno do wygrywania meczów, jak i do sprawnego poruszania się po mieście. Kampania ma promować lubelską komunikację miejską jako nowoczesną, ekologiczną i niezawodną, a przy okazji pokazać koszykarzy Startu Lublin jako ambasadorów pozytywnej energii i sportowego ducha wśród pasażerów.

We wtorek koszykarze wsiądą do autobusu

Już 14 października (wtorek) na pasażerów będzie czekać niespodzianka. Do autobusu linii 31, który wyruszy o godz. 10:09 z przystanku ZUS 02 przy Hali Globus, wsiądą zawodnicy PGE Start Lublin. Będą rozdawać bilety na najbliższy mecz (dzień później, 15 października, Start zagra z drużyną z Sarajewa w ramach FIBA Europe Cup), a także autografy i uśmiechy.

Dla fanów basketu to nie lada gratka – spotkać swoich ulubieńców, zrobić selfie i jeszcze dostać wejściówkę na mecz.

Na mecz? Najlepiej komunikacją

ZDiTM zachęca też, by na mecze rozgrywane w Hali Globus dojeżdżać komunikacją miejską.

Do przystanku ZUS / Zana ZUS kursują linie:

w dni powszednie: 14, 26, 30, 31, 32, 37, 42, 44, 78, 154, 155, 157, 158, 161, 162, 303

w soboty: 14, 26, 31, 32, 37, 42, 44, 78, 154, 155, 157, 158, 161

w święta: 14, 26, 31, 32, 37, 42, 44, 78, 154, 155, 157, 158, 161

Na boisku i w mieście – dobra komunikacja to podstawa. A że w Lublinie potrafimy łączyć sport z miejskim stylem życia, to chyba najlepszy dowód, że gramy zespołowo.