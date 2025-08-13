KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

– Drugi stopień studiów z położnictwa to efekt obranej przez nas, u początków Wydziału Medycznego, drogi kształcenia profesjonalnych kadr dla całego systemu ochrony zdrowia. Już dziś widzimy, jak dużym zainteresowaniem na rynku pracy cieszą się pielęgniarki po KUL. Olbrzymia wiedza plus umiejętności praktyczne nabyte na studiach robią swoje. Teraz więc czas na magistrów położnictwa – mówi prof. Ryszard Maciejewski, dziekan Wydziału Medycznego KUL.

Jak informuje uczelnia, zgodnie z uchwałą Senatu KUL, o przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku położnictwo z oceną co najmniej 3,5. Rekrutacja odbywa się w ramach naboru dodatkowego na rok akademicki 2025/2026.

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w rekrutacji, kandydaci powinni:

zarejestrować się w systemie e-Rekrut

wnieść opłatę rekrutacyjną

spełnić formalne kryteria dotyczące dyplomu i wymaganej oceny

Po zakwalifikowaniu na studia konieczne będzie:

wygenerowanie i potwierdzenie w systemie e-Rekrut formularza (ankieta osobowa ze zdjęciem i podpisanymi oświadczeniami)

okazanie w siedzibie uczelni oryginału dyplomu ukończenia studiów (osobiście lub przez pełnomocnika) w wyznaczonym terminie

Rekrutacja potrwa do 22 września 2025. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Szczegóły i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie e-Rekrut KUL.