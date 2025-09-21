Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 21 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Lublin

Dzisiaj
19:02
Strona główna » Lublin

Kultura studencka odradza się w październiku

Autor: Zdjęcie autora Katarzyna Nakonieczna
Udostępnij A A
Izabela Pastuszko
Izabela Pastuszko (fot. archiwum)

ROZMOWA z Izabelą Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
  • Chyba zgodzimy się, że Lublin jest typowo akademickim miastem?

– Zdecydowanie tak. Mam poczucie, że z dniem 1 października wraca do Lublina ogromna energia i kreatywność. Widać to szczególnie w dzielnicy uniwersyteckiej – wokół UMCS-u, KUL-u czy Politechniki. Studenci krążą, śmieją się, witają po wakacjach. To moment, w którym miasto naprawdę ożywa.

  • Na nowo ożywa też kultura studencka.

– Kultura studencka w Lublinie ma już ponad 60 lat – mówimy tu oczywiście o tej tworzonej wokół Chatki Żaka. Jesteśmy jedną z najstarszych wciąż działających instytucji kultury studenckiej w Polsce i największą tego typu jednostką w kraju. To oznacza, że Lublin jest liderem w budowaniu narzędzi, przestrzeni i projektów wspierających artystyczny rozwój studentów.

  • Początek roku akademickiego to także nowa energia w Chatce Żaka.

– Tak, zawsze czekamy na ten moment. W tym roku rozpoczynamy koncertem Siema Żaki – obok Chatki stawiamy scenę, na której wystąpią młode zespoły. Chcemy pokazać nowym studentom, czym jest budowanie swojej osoby w artystycznym świecie studenckim. To wyjątkowa przestrzeń, bo kultura studencka nie jest jeszcze profesjonalna, ale nie jest też już tylko młodzieżowym poszukiwaniem. To młodzi ludzie, którzy pokazują swoje spojrzenie na świat poprzez działania artystyczne.

  • Jak pomaga im w tym Chatka?

– Październik to nasze wielkie święto i początek kolejnego etapu. Organizujemy nabory do zespołów i grup warsztatowych – muzycznych, teatralnych, tanecznych czy medialnych. Co roku pojawiają się nowe osoby, a czasem zupełnie nowe formacje. Każdy może zgłosić własny zespół artystyczny – jeśli w 75% tworzą go studenci, oferujemy wsparcie logistyczne, przestrzeń do prób, promocję i możliwość występów. Dlatego nigdy nie wiem, czy w danym roku powstaną grupy teatralne, muzyczne czy taneczne. Program Chatki Żaka to linie programowe, które czekają na inicjatywy studentów – a te odradzają się na nowo każdego października.

  • A jacy są współcześni studenci? Chętnie korzystają z tych możliwości?

– Są bardzo multidyscyplinarni. Łączą działania artystyczne z mediami i nowymi technologiami. Świetnie rozwijają się u nas projekty multimedialne, które pokazują, jak sztukę można łączyć z dzisiejszymi możliwościami technologicznymi. Studenci są kreatywni, a jednocześnie zdeterminowani – jeśli chcą tworzyć teatr czy zespół muzyczny, konsekwentnie to rozwijają. Widać ogromny progres – po roku, dwóch, trzech zupełnie inaczej pracują i prezentują się na scenie.

  • Co dają im takie doświadczenia?

– Studia to oczywiście klucz do przyszłej pracy zawodowej, ale kompetencje miękkie zdobyte w Chatce są absolutnie bezcenne: autoprezentacja, praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, działania promocyjne. To wszystko ciężko zdobyć tak szeroko nawet podczas praktyk w innych miejscach. Współpraca z nami daje też realne fakty do CV – niektórzy studenci zaczynają od wolontariatu czy warsztatów, a później współpracują z nami na umowach zlecenia. Te doświadczenia świetnie przekładają się na życie zawodowe, zwłaszcza w mediach czy w kulturze. Dlatego co roku zapraszamy wszystkich studentów – nowych i obecnych – żeby do nas dołączyli. Każdy październik to nowe otwarcie i nowe pokolenie, które konstytuuje kulturę studencką na nowo.

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

Pasja, wiedza, kompetencje. Lublin dyskutuje o edukacji przyszłości
galeria
ZDJĘCIA

Pasja, wiedza, kompetencje. Lublin dyskutuje o edukacji przyszłości

zdjęcie ilustracyjne

55 lat Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
studia Chatka Żaka Izabela Pastuszko kultura studencka

Pozostałe informacje

Dlaczego Bolesław Leśmian brał lewe zwolnienia lekarskie i co robiła lwica na sesji zamojskiej rady miasta - Rozmowa z Hanną Pawłowską, autorką publikacji o ciekawych zdarzeniach malowniczego regionu w województwie lubelskim
Magazyn

O sekretach Zamojszczyzny i Roztocza

Najwięcej problemów miała z dotarciem do dokumentów o ucieczce francuskich jeńców z obozu w Zwierzyńcu. Żałuje, że przed wojną zniszczyliśmy na tym terenie wiele zabytkowych cerkwi. To jednak wciąż miejsce, gdzie warto spędzić wolny czas.
Lechia wzięła rewanż w Świdniku. PZL Leonardo Avia ma nad czym pracować
ZDJĘCIA
galeria

Lechia wzięła rewanż w Świdniku. PZL Leonardo Avia ma nad czym pracować

W spotkaniu drugiej kolejki PZL Leonardo Avia Świdnik przegrała z Lechią Tomaszów Mazowiecki.
Izabela Pastuszko

Kultura studencka odradza się w październiku

ROZMOWA z Izabelą Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka
Paulina Wdowiak zaliczyła kolejny mecz w reprezentacji Polski

Paulina Wdowiak wystąpiła w reprezentacji Polski w meczu z Serbią

Towarzyskie starcie w Gnieźnie miało na celu przygotowanie się do zbliżających się mistrzostw świata. Przypomnijmy, że odbędą się one w terminie 26 listopada – 14 grudnia w Niemczech i Holandii. Polki trafiły do grupy F razem z Francją, Tunezją i Chinami.
Wykopki kartoflane jak dawniej. Tradycja ożyła w Muzeum Wsi Lubelskiej
galeria

Wykopki kartoflane jak dawniej. Tradycja ożyła w Muzeum Wsi Lubelskiej

W lubelskim skansenie od godzin przedpołudniowych zwiedzający mogli zobaczyć, jak dawniej wyglądały prace polowe związane ze zbiorem ziemniaków – jednego z najważniejszych plonów w tradycyjnym gospodarstwie wiejskim.
Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

Pora na decydujące rozstrzygnięcia w PGE Ekstralidze. O godzinie 19.30 w pierwszym meczu finałowym PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się u siebie z Orlen Oil Motorem Lublin. Czy "Koziołkom" uda się wygrać na nielubianym przez siebie terenie?
Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20M nad Bałtykiem

Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20M nad Bałtykiem

Niemieckie myśliwce przechwyciły w niedzielę rosyjski wojskowy samolot rozpoznawczy Ił-20 nad Morzem Bałtyckim - przekazał dziennik „Bild”. Informację o przechwyceniu maszyn potwierdziło niemieckie lotnictwo - poinformowała agencja Reutera.
Przetarg AMW w Lublinie: od silników po instrumenty

Przetarg AMW w Lublinie: od silników po instrumenty

Agencja Mienia Wojskowego znów wystawia na sprzedaż sprzęt, który zakończył służbę w armii. W lubelskim oddziale AMW odbędzie się już jedenasty w tym roku przetarg. Na nowych właścicieli czekają m.in. silniki do ciężarówek, części samochodowe, instrumenty muzyczne czy namioty do kuchni polowej.
Bartosz Śpiączka strzelił w niedzielę bramkę Wiśle Kraków, ale okupił ten występ kontuzją. Jak poważną?
ZDJĘCIA
galeria

Sensacja była blisko. Górnik Łęczna przegrał minimalnie z Wisłą Kraków

20 września 1979 roku powstał klub sportowy GKS Górnik Łęczna. Dzień po swoich 46. urodzinach zielono-czarni zmierzyli się u siebie z Wisłą Kraków. Podopieczni trenera Macieja Stolarczyka byli bardzo blisko zdobycia trzech punktów, ale grając od 69 minuty w osłabieniu nie zdołali utrzymać prowadzenie i przegrali 1:2.
Co cebularzowi do rosołu?
PRZEPISY

Co cebularzowi do rosołu?

Rosół z cebularzem? Jak najbardziej. A dokładnie z knedlami z cebularza. Na Europejskim Festiwalu Smaku knedle zrobili Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron, gospodarze telewizyjnego programu „Rosół polski”. A my mamy ich autorski przepis.

Żarciowozy przyjechały do Lublina. To ostatnie godziny, aby z nich skorzystać
galeria

Żarciowozy przyjechały do Lublina. To ostatnie godziny, aby z nich skorzystać

Lublinianie wciąż mogą korzystać z bogatej oferty food trucków, które w ten weekend zaparkowały na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur.

Breast Fest trwa! Lublin świętuje zdrowie, odwagę i wspólnotę
galeria

Breast Fest trwa! Lublin świętuje zdrowie, odwagę i wspólnotę

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie po raz trzeci stało się przestrzenią rozmowy o zdrowiu, sile i nadziei. Trwa Breast Fest – wyjątkowy festiwal, który łączy profilaktykę raka piersi z muzyką, modą i spotkaniami pełnymi pozytywnej energii.
Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
ZDJĘCIA, WIDEO
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziwny mecz w Lubinie. Motor słabo rozpoczął spotkanie z Zagłębiem i zasłużenie przegrywał. Później goście przejęli inicjatywę, a w drugiej połowie błyskawicznie zdobyli dwa gole. Niestety, w końcówce znowu przycisnęli „Miedziowi” i spotkanie zakończyło się remisem 2:2.
Osunięcie ziemi w wykopie. Nie żyje pracownik

Osunięcie ziemi w wykopie. Nie żyje pracownik

Do tragicznego wypadku doszło wczoraj, 20 września, w miejscowości Głębokie w gminie Cyców (powiat łęczyński). Podczas prac związanych z wymianą rury kanalizacyjnej zginął 54-letni mężczyzna.
Grzybiarz znalazł kolejnego drona w naszym województwie

Grzybiarz znalazł kolejnego drona w naszym województwie

Dzisiaj około godz. 10 w miejscowości Sulmice (gmina Skierbieszów, powiat zamojski) grzybiarz natrafił w lesie na obiekt przypominający drona – poinformowała lubelska policja w mediach społecznościowych. Przypuszczenia potwierdziło wojsko.

Najnowsze
Dlaczego Bolesław Leśmian brał lewe zwolnienia lekarskie i co robiła lwica na sesji zamojskiej rady miasta - Rozmowa z Hanną Pawłowską, autorką publikacji o ciekawych zdarzeniach malowniczego regionu w województwie lubelskim

20:00 O sekretach Zamojszczyzny i Roztocza

19:23

Lechia wzięła rewanż w Świdniku. PZL Leonardo Avia ma nad czym pracować

19:02

Kultura studencka odradza się w październiku

18:37

Paulina Wdowiak wystąpiła w reprezentacji Polski w meczu z Serbią

17:59

Wykopki kartoflane jak dawniej. Tradycja ożyła w Muzeum Wsi Lubelskiej

17:33

Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

17:24

Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20M nad Bałtykiem

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Dlaczego Bolesław Leśmian brał lewe zwolnienia lekarskie i co robiła lwica na sesji zamojskiej rady miasta - Rozmowa z Hanną Pawłowską, autorką publikacji o ciekawych zdarzeniach malowniczego regionu w województwie lubelskim

O sekretach Zamojszczyzny i Roztocza

Lechia wzięła rewanż w Świdniku. PZL Leonardo Avia ma nad czym pracować
galeria

Lechia wzięła rewanż w Świdniku. PZL Leonardo Avia ma nad czym pracować

Izabela Pastuszko

Kultura studencka odradza się w październiku

Paulina Wdowiak zaliczyła kolejny mecz w reprezentacji Polski

Paulina Wdowiak wystąpiła w reprezentacji Polski w meczu z Serbią

Wykopki kartoflane jak dawniej. Tradycja ożyła w Muzeum Wsi Lubelskiej
galeria

Wykopki kartoflane jak dawniej. Tradycja ożyła w Muzeum Wsi Lubelskiej

Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

Dlaczego Bolesław Leśmian brał lewe zwolnienia lekarskie i co robiła lwica na sesji zamojskiej rady miasta - Rozmowa z Hanną Pawłowską, autorką publikacji o ciekawych zdarzeniach malowniczego regionu w województwie lubelskim

O sekretach Zamojszczyzny i Roztocza

Lechia wzięła rewanż w Świdniku. PZL Leonardo Avia ma nad czym pracować
galeria

Lechia wzięła rewanż w Świdniku. PZL Leonardo Avia ma nad czym pracować

Izabela Pastuszko

Kultura studencka odradza się w październiku

Paulina Wdowiak zaliczyła kolejny mecz w reprezentacji Polski

Paulina Wdowiak wystąpiła w reprezentacji Polski w meczu z Serbią

Wykopki kartoflane jak dawniej. Tradycja ożyła w Muzeum Wsi Lubelskiej
galeria

Wykopki kartoflane jak dawniej. Tradycja ożyła w Muzeum Wsi Lubelskiej

Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
galeria
film

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
film

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach
film

Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

film
Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Foto
Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

galeria
Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
galeria

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Budownictwo -> Usługi -> Wykonam
Fachowe usługi budowlane dla każdego - Jarbet.net

Fachowe usługi budowlane dla każdego - Jarbet.net

Nakło nad Notecią

200,00 zł
Różne -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Różne -> Sprzedam

zawór

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Różne -> Sprzedam

trojnik

ZAMOŚĆ

11,50 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

135,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

139,00 zł

Komunikaty