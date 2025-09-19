Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wybory prezydenckie

Lublin

Co zabiło psa na Gospodarczej w Lublinie? „Kumpel” czeka na sekcję

Autor: Adrian Mańko
Pies pana Arkadiusza
Pies pana Arkadiusza (fot. archiwum prywatne)

W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy bulwersującą sprawę śmierci psa. Kumpel, bo tak wabił się czworonożny przyjaciel pana Arkadiusza, padł przy ogrodzeniu kościoła na Gospodarczej w Lublinie. Wcześniej miało być słychać strzały.

Sprawa wywołała gorącą reakcję Czytelników. Dziesiątki komentarzy, reakcji i udostępnień wydają się naturalne wobec tragedii. Sęk w tym, że nadal w sprawie jest więcej pytań niż odpowiedzi.

Pan Arkadiusz, właściciel psa, oskarża osoby mieszkające na parafii o śmierć swojego pupila. Jest pewny, że słyszał trzy strzały z terenu przy kościele i podkreśla, że nie był to na pewno odgłos zamykania kojców, bo taką linię obrony przyjął proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski. Jednocześnie na ciele psa nie było żadnych ran. Zdołał on doczłapać kilka kroków do swojego właściciela, a potem padł.

Obecnie Kumpel czeka na sekcję zwłok. Ta odbędzie się w przyszłym tygodniu. Jej wyniki w pierwszej kolejności otrzyma policja, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

O rozwoju sprawy będziemy informować. 

Czytaj więcej o:
Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
WIDEO
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Dzisiaj na placu Litewskim w Lublinie, podczas uroczystego apelu, świętowano 10. rocznicę utworzenia Litewska-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Była msza, przemowy i defilada.

Pies pana Arkadiusza
Lublin

Co zabiło psa na Gospodarczej w Lublinie? „Kumpel” czeka na sekcję

W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy bulwersującą sprawę śmierci psa. Kumpel, bo tak wabił się czworonożny przyjaciel pana Arkadiusza, padł przy ogrodzeniu kościoła na Gospodarczej w Lublinie. Wcześniej miało być słychać strzały.
Lokalizacja napisu- na parkingu przy stadionie

Wielki napis z nazwą miasta przy stadionie. "Symbol przyciągnie turystów"

Przestrzenny napis „Biała Podlaska” stanie w pobliżu miejskiego stadionu. Urzędnicy szukają teraz wykonawcy.

5 mitów o meblach z przystępnych materiałów: co jest prawdą, a co — marketingiem

5 mitów o meblach z przystępnych materiałów: co jest prawdą, a co — marketingiem

Gdy mowa o wyborze mebli, większość ludzi dzieli się na dwa obozy: jedni uważają naturalne drewno za jedyny symbol jakości, drudzy szukają możliwie najtańszych rozwiązań, kierując się wyglądem. I jedni, i drudzy często ulegają utrwalonym mitom. Zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwane „tanie” materiały.
W sezonie 2025/2026 AZS AWF Biała Podlaska prowadził będzie Łukasz Kandora

AZS AWF Biała Podlaska zaczyna sezon, Padwa Zamość kontra Nielba

AZS AWF Biała Podlaska zainauguruje nowy sezon wyjazdowym spotkaniem w Łodzi z Grot Blachy Pruszyński Anilaną. Drugi mecz w rozgrywkach czeka w sobotę KPR Padwę Zamość.
Czym zajmuje się agencja brandingowa BrandLive?

Czym zajmuje się agencja brandingowa BrandLive?

BrandLive to agencja brandingowa, która specjalizuje się w kompleksowym budowaniu i wzmacnianiu wizerunku marek. Z zaangażowaniem realizuje branding od podstaw, rebranding już istniejących firm oraz strategię marki. Wyróżnia się indywidualnym podejściem, sprawdzoną metodologią i głębokim zrozumieniem celów biznesowych swoich klientów. Jej działania to nie tylko kreacja wizualna, ale też strategiczne wsparcie i wdrożenia we wszystkich kanałach komunikacji.
Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
wideo
galeria
film

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Słodko-gorzka była dzisiejsza konferencja prasowa ministra sportu, Jakuba Rutnickiego w Puławach. Z jednej strony sukces - Sejm przyjął uchwałę, o którą postulował prezydent Paweł Maj, z drugiej - miejski orlik pozostaje zamknięty, a sądowe zakazy obowiązują.
Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
film

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Choć kalendarz wskazuje że mamy drugą połowę września, to termometry wskazują temperatury iście letnie. O tym jaki będzie weekend opowie Gabriela Szewczyk.

Kury w Lublinie, czyli Uno Lovis Party w Zgrzycie
20 września 2025, 0:00

Kury w Lublinie, czyli Uno Lovis Party w Zgrzycie

Kury to polski zespół założony w latach 90-tych przez Tymona Tymańskiego. Teraz przyjeżdżają do Lublina w ramach trasy promującej nowy album: „Uno Lovis Party”.
Bublin Jechane, czyli Kosmioczny Zjazd w Lublinie
20 września 2025, 0:00

Bublin Jechane, czyli Kosmioczny Zjazd w Lublinie

Bublin Jechane to nazwa cyklu imprez rave'owych odbywających się w Lublinie. Na ostatnia sobotę lata zaplanowano "Kosmiczny Zjazd"
Na inaugurację sezonu 2025/2026 PZL Leonardo Avia przegrała na wyjeździe z MCKiS Jaworzno. W sobotę liczy na pierwsze zwycięstwo

PZL Leonardo Avia Świdnik chcę się odegrać na Lechii

W sobotę o godzinie 18 PZL Leonardo Avia Świdnik po raz pierwszy w nowym sezonie zagra przed własną publicznością.
USK Nr 4 w Lublinie zaprasza panie na pierwsze Q&A. Tematem będą problemy ginekologiczne

USK Nr 4 w Lublinie zaprasza panie na pierwsze Q&A. Tematem będą problemy ginekologiczne

Nawet co druga kobieta zmaga się z problemami ginekologicznymi, takimi jak przewlekły ból miednicy czy obfite krwawienia. O tym, jak współczesna ginekologia radzi sobie z takimi przypadłościami, będzie można porozmawiać już we wtorek, 23 września, podczas pierwszej sesji Q&A organizowanej przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie.
Osiołki czekają na dzieci

Słodka Ekipa zaprasza na piknik cukrzyka

Osiołki do głaskania, mnóstwo rozmów oraz smakołyki – to wszystko czeka na chorych i ich rodziny podczas Pikniku Cukrzyca łączy – Rodzinny Piknik na Lubelszczyźnie. Chorzy dotknięci tą przewlekłą dolegliwością mogą się spotkać już w najbliższą sobotę na Ranczu Wróblówka, w Kozicach Dolnych-Kolonia 53, koło Piask.
Bronowicka 3 w nowej odsłonie. Powstanie tu nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

Bronowicka 3 w nowej odsłonie. Powstanie tu nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

Dawny budynek usługowy przy ul. Bronowickiej 3 w Lublinie przejdzie gruntowną przebudowę. Za półtora roku ma się tu mieścić nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej – miejsce, w którym osoby w trudnych sytuacjach życiowych znajdą wsparcie specjalistów. Miasto ogłosiło już przetarg na realizację inwestycji.
Paulina Wdowiak ma szansę zaliczyć kolejne występy w reprezentacji Polski

Polskie piłkarki ręczne zmierzą się z Serbią. Dwie zawodniczki PGE MKS El-Volt w kadrze

Aleksandra Rosiak i Paulina Wdowiak przebywają na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która w sobotę zmierzy się z Serbią.

15:39 Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
film

15:39 Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

15:00

Co zabiło psa na Gospodarczej w Lublinie? „Kumpel” czeka na sekcję

14:55

Wielki napis z nazwą miasta przy stadionie. "Symbol przyciągnie turystów"

14:04

AZS AWF Biała Podlaska zaczyna sezon, Padwa Zamość kontra Nielba

13:48

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

13:36

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

13:19

Kury w Lublinie, czyli Uno Lovis Party w Zgrzycie

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

film
Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Foto
Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

galeria
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

