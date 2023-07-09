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Lublin: Folklor z różnych zakątków świata

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XXXVII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne rozpoczęła parada zespołów - Autor: DW
XXXVII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne rozpoczęła parada zespołów (zdjęcie 2) XXXVII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne rozpoczęła parada zespołów (zdjęcie 3) XXXVII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne rozpoczęła parada zespołów (zdjęcie 4) XXXVII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne rozpoczęła parada zespołów (zdjęcie 5) Zobacz
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Artyści z najróżniejszych zakątków świata biorą udział w trzydziestej siódmej edycji Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych im. Ignacego Wachowiaka.

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Impreza rozpoczęła się w sobotę barwnym korowodem i potrwa do środy. Artyści będą się prezentować przez pięć dni na scenie Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko.

To tam każdego dnia od godz. 18 będzie można podziwiać wyjątkowe występy uczestników spotkań. Polskę reprezentować będą Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej oraz Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego "Warszawianka".

Program:

9 lipca 2023 (niedziela)
- 12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska – MSF ŽELIEZKO -SŁOWACJA
- 16.00 Nauka tańców ludowych – XACARANDAINA -HISZPANIA-GALICJA – Plac Litewski
- 17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski
- 18.00 KONCERT- Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego
WSZYSTKIE GRUPY
- 20.30 KONCERT KAPEL- Stare Miasto
POLSKA – ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO „WARSZAWIANKA
INDONEZJA – SMPI AL AZHAR 10 KEMBANGAN JAKARTA

10 lipca 2023 (poniedziałek)
- 12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska – INDONEZJA – SMPI AL AZHAR 10 KEMBANGAN JAKARTA
- 16.00 Nauka tańców ludowych –INDONEZJA – SMPI AL AZHAR 10 KEMBANGAN JAKARTA – Plac Litewski
- 17.00 KONCERT WE WŁODAWIE
MEKSYK – COMPAÑIA FOLKLÓRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO oraz ORQUESTA TÍPICA SOMOS UAQ Y ORQUESTA CONSTITUCIÓNDE 1917
TURCJA – YENIMAHALLE MUNICIPALITY TUBIL FOLK DANCE ENSEMBLE
- 17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski
- 18.00 KONCERT- Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego
HISZPANIA-GALICJA – XACARANDAINA
INDONEZJA – SMPI AL AZHAR 10 KEMBANGAN JAKARTA
UKRAINA – „DRUZHBA” i „VESNYANKA”
SŁOWACJA – MSF ŽELIEZKO
POLSKA – ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO „WARSZAWIANKA”
- 20.30 KONCERT KAPEL- Stare Miasto
HISZPANIA-GALICJA – „XACARANDAINA”
UKRAINA – „DRUZHBA” i „VESNYANKA”

11 lipca 2023 (wtorek)
- 12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska – MEKSYK – COMPAÑIA FOLKLÓRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO oraz ORQUESTA TÍPICA SOMOS UAQ Y ORQUESTA CONSTITUCIÓNDE 1917
- 16.00 Nauka tańców ludowych – TURCJA – YENIMAHALLE MUNICIPALITY TUBIL FOLK DANCE ENSEMBLE – Plac Litewski
- 17.00 KONCERT WE WŁODAWIE
INDONEZJA – SMPI AL AZHAR 10 KEMBANGAN JAKARTA
HISZPANIA-GALICJA – XACARANDAINA
- 17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski
- 18.00 KONCERT- Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego
MEKSYK – COMPAÑIA FOLKLÓRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO oraz ORQUESTA TÍPICA SOMOS UAQ Y ORQUESTA CONSTITUCIÓNDE 1917
TURCJA – YENIMAHALLE MUNICIPALITY TUBIL FOLK DANCE ENSEMBLE
SŁOWACJA – MSF ŽELIEZKO
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POLSKA – ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO „WARSZAWIANKA”
- 20.30 KONCERT KAPEL- Stare Miasto
SŁOWACJA – MSF ŽELIEZKO
MEKSYK – COMPAÑIA FOLKLÓRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO oraz ORQUESTA TÍPICA SOMOS UAQ Y ORQUESTA CONSTITUCIÓN

12 lipca 2023 (środa)
- 12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska – UKRAINA – DRUZHBA i POLSKA – ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO „WARSZAWIANKA”
- 17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski
- 18.00 ZAKOŃCZENIE XXXVII MSF 2023 – KONCERT GALOWY- Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego

13 lipca 2023 (czwartek)
- 12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska – HISZPANIA-GALICJA – XACARANDAINA

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