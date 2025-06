Lublin: miasto przyszłości. Jak je sobie wyobrażają lubelscy uczniowie?

W trakcie tegorocznej edycji projektu IV edycji projektu „Uczeń i uczennica przyszłości” uczestniczki i uczestnicy brali udział w warsztatach dziennikarskich i multimedialnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wizytach studyjnych w firmach wykorzystujących nowe technologie, warsztatach z druku 3D realizowanych przez Politechnikę Lubelską czy warsztatach z lutowania i tworzenia neonów przeprowadzonych przez Fundację Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego.

A kulminacją projektu był konkurs „Lublin – moje miasto przyszłości”. Szkolne zespoły projektowe, wykorzystując takie narzędzia jak drukarki 3D, tworzyły autorskie wizje Lublina jako miasta nowoczesnego, inkluzywnego i zrównoważonego.

– „Uczeń i uczennica przyszłości” to projekt, który pokazuje, jak Lublin rozumie rozwój kultury, jako przestrzeni współtworzenia, dialogu międzypokoleniowego i innowacji społecznej. Angażujemy młodych ludzi w działania, które rozwijają ich kreatywność, otwartość na nowe technologie i poczucie sprawczości. To właśnie te wartości są fundamentem naszej kandydatury do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. W centrum tej idei stawiamy mieszkanki i mieszkańców – ich historie, potencjał i zaangażowanie w kształtowanie miasta przyszłości – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Podsumowaniem całego projektu była wtorkowa (17 czerwca) gala w Zespole Szkół nr 13 w Lublinie.