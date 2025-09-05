Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Lublin. W sobotę omijajcie ulicę Graffa, w poniedziałek Juranda

W tym miejscu zostanie zamknięta ulica Juranda
W tym miejscu zostanie zamknięta ulica Juranda (fot. Archiwum)

W sobotę, 6 września, będą kontynuowane prace związane z naprawą nawierzchni ulicy Graffa.  Tego dnia zostanie wykonana warstwa ścieralna na długości ok. 600 m. Kierowcy musza się liczyć z utrudnieniami na tym ważnym lubelskim skrzyżowaniu.

 Naprawę przejdzie jezdnia wschodnia ulicy Graffa, od strony wiaduktu ul. Hutniczej do skrzyżowania z ul. Mełgiewską. Z powodu prowadzonych prac zostanie całkowicie zamknięty ruch na tym odcinku.

Natomiast od poniedziałku, 8 września, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego w rejonie ul. Juranda z powodu remontu sieci ciepłowniczej. Ulica Juranda na wysokości podstacji cieplnej będzie nieprzejezdna. Dojazd do posesji będzie możliwy od strony ul. Jana Skrzetuskiego oraz ul. Tomasza Zana. Utrudnienia potrwają do 19 września 2025 r.

 

Ten wybrukowany granitową kostką fragment ulicy Akademickiej dochodzący do ronda Hetmana Jana Zamoyskiego nie zostanie objęty remontem. Wykonano go kilka lat temu. Nawierzchnia została ułożona tak, by uwidaczniać odkryte przy okazji renowacji Placu Stefanidesa ceglane i kamienne relikty korony murów lewego czoła Bastionu V

