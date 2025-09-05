Lublin. W sobotę omijajcie ulicę Graffa, w poniedziałek Juranda

W sobotę, 6 września, będą kontynuowane prace związane z naprawą nawierzchni ulicy Graffa. Tego dnia zostanie wykonana warstwa ścieralna na długości ok. 600 m. Kierowcy musza się liczyć z utrudnieniami na tym ważnym lubelskim skrzyżowaniu.
Naprawę przejdzie jezdnia wschodnia ulicy Graffa, od strony wiaduktu ul. Hutniczej do skrzyżowania z ul. Mełgiewską. Z powodu prowadzonych prac zostanie całkowicie zamknięty ruch na tym odcinku.
Natomiast od poniedziałku, 8 września, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego w rejonie ul. Juranda z powodu remontu sieci ciepłowniczej. Ulica Juranda na wysokości podstacji cieplnej będzie nieprzejezdna. Dojazd do posesji będzie możliwy od strony ul. Jana Skrzetuskiego oraz ul. Tomasza Zana. Utrudnienia potrwają do 19 września 2025 r.