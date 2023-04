Pani profesor, dożyliśmy takich czasów, że kosmetologia jest dziedziną nauki?

Współcześnie kosmetologia nie ma wyraźnie zdefiniowanego miejsca w świecie nauki, pomimo tego, a może właśnie dlatego, iż jest nauką interdyscyplinarną. Nowoczesna kosmetologia korzysta z zasobów wielu gałęzi nauki m.in. biologii, anatomii, fizyki czy chemii. Zajmują się nią także specjaliści wielu dziedzin naukowych takich jak np.: lekarze, farmaceuci, biofizycy, chemicy, farmakolodzy, biolodzy molekularni, genetycy i wielu innych. Kosmetologia to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin nauki, młoda, prężnie rozwijająca się, stanowiąca pole działań dla wielu specjalistów wywodzących się z różnych środowisk naukowych.

Czyli magister kosmetologii nie brzmi mało poważnie?

Czy brzmi to mało poważnie? Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że magister kosmetologii brzmi bardzo dumnie i poważnie. Magister po 5 letnim kształceniu, dzięki uzyskanym interdyscyplinarnym kompetencjom zawodowym z wielu dyscyplin naukowych (nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne) oraz opanowaniu złożonych umiejętności praktycznych w dziedzinie pielęgnowania urody i opóźniania procesu starzenia skóry, posiada kwalifikacje niezbędne do właściwego planowania i świadomego przeprowadzania zabiegów kosmetycznych, w tym zaawansowanych terapii kosmetycznych z użyciem nowoczesnej aparatury.

Współcześnie społeczeństwo korzystające z usług kosmetologicznych jest bardzo świadome, kierujące się nie tylko ceną zabiegów, ale także wiedzą osoby przeprowadzającej zabieg, umiejętnościami i zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tytuł rozpoczynającej się 20 kwietnia konferencji, organizowanej w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, brzmi intrygująco „Kosmetologia w ujęciu holistycznym” – o co chodzi?

Słowo holos z języka greckiego oznacza „cały”, zaś definicja holizmu określa owe pojęcie jako „teorię rozwoju, według której istotną cechą świata jest całościowy charakter”. Współcześnie, wraca się do modelu holistycznego we wszystkich dziedzinach nauk o zdrowiu, takich jak: medycyna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, dietetyka czy kosmetologia. Holistyczne traktowanie drugiego człowieka to uwzględnianie ciała, umysłu i ducha, jako mechanizmów ściśle powiązanych ze sobą.

Już Leonardo da Vinci mawiał że „Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł”, co oznacza że już w tamtych czasach zdawano sobie sprawę że strefa fizjologiczna rezonuje ze strefą psychologiczną. Zachowanie równowagi w tych dwóch obszarach oraz kompleksowe podejście do człowieka i jego statusu w przyrodzie gwarantuje dobrostan, tak fizyczny, jak i psychiczny, a co za tym idzie, daje pełne i długofalowe rezultaty homeostazy, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Jak pani profesor odnosi się do zabiegów korekty urody, tak bardzo teraz modnych?

Owszem, żyjemy w czasach, w których bardzo modne stały się zabiegi z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej. Wiele osób, w coraz młodszym wielu korzysta z tego typu zabiegów. Co ja o tym myślę? Nie neguję tego, ale też nie podążam za tym. Uważam, ze wszystko jest dla ludzi, można korzystać z technologii zabiegowych jakie gwarantują nam współczesne czasy, jednakże należy robić to z umiarem i zachować balans, a z tym już trudniej. Media społecznościowe dyktują trendy które powielają głównie młodzi ludzie, często zapominający o przeciwwskazaniach do tego typu zabiegów. Uważam, że współcześnie, za mało dyskutujemy na temat piękna wewnętrznego, bez tego nawet z najpiękniejszą powłoką zewnętrzną nie jesteśmy w stanie poczuć spełnienia i szczęścia, a o to chyba w życiu chodzi. Samoakceptacja, świadomość, a także empatia dla innych to klucz do spełnienia się człowieka jako cząstki społeczeństwa.

Do kogo skierowana jest konferencja?

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętą branżą beauty. Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych, jak również praktyków oraz osoby zainteresowane rozwojem kosmetologii w Polsce i na świecie. Mamy nadzieję, że organizowana konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów związanych z kosmetologią. Obecnie mamy zarejestrowanych 202 uczestników konferencji, z 20 ośrodków naukowych oraz z 21 firm branżowych, którzy przedstawią 23 wystąpienia ustne i 65 doniesień naukowych w formie posterów.

Pierwszy dzień konferencji będzie dniem typowo naukowym, Chcemy ukazać wielowątkowość kosmetologii jako jednej z dziedzin nauk o zdrowiu zajmującej się szeroko pojmowanym pięknem człowieka. Tematyka szeroko prowadzonego dyskursu oraz wyniki prezentowanych badań będą dotyczyły bardzo różnorodnych i ciekawych tematów bezpośrednio lub pośrednio związanych z branżą beauty. Nie braknie doniesień o nowoczesnych technologiach sprzętowych i zabiegowych w kosmetologii, ale także naturalnych sposobach wspomagania zdrowia i urody człowieka. Nieszablonowe rozważania zostaną podjęte także w kontekście psyche, jako nierozłącznego elementu kompleksowego podejścia do człowieka. Rozważania teoretyczne pierwszego dnia konferencji poprzemy praktyką kolejnego dnia. W drugi dzień konferencji planujemy: pokazy i warsztaty „nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii”, warsztaty manualnych technik anti-aging i modelujących twarz, warsztat ajurwedyjski oraz arteterapeutyczny „Stresoodporni”.

Czy to są jeszcze metody naukowe?

Tak, metody wspierania zdrowia i urody zaprezentowane przez nas na konferencji to metody poparte badaniami naukowymi i fachową bibliografią. Ajurweda to starożytny indyjski system leczniczy zajmujący się uzdrawianiem za pomocą diety, stylu życia i terapii odmładzających, terapii oczyszczających i ziołolecznictwa. Kładzie ogromny nacisk na higienę życia w szerokim znaczeniu, nie tylko na dbałość o ciało, lecz także o umysł i sferę duchową. Zalecenia ajurwedyjskie znajdują potwierdzenie w licznych zachodnich badaniach naukowych. A światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała Ajurwedę jako niezwykle ważną i potrzebna dla ludzkości. Arteterapia zaś, to terapia poprzez sztukę lub forma leczenia/wspomagania leczenia wykorzystująca różne formy artystyczne, uznana na całym świecie. Nie da się uprawiać jej będąc specjalistą w jednej dziedzinie, przenika ona bowiem: medycynę, pedagogikę, pedagogikę specjalną, edukację artystyczną i psychoterapię. Nadaje się dla szerokiego grona odbiorców: dzieci, dorosłych, seniorów, ludzi z problemami natury psychologicznej, dysfunkcjami narządu ruchu , ale także dla osób zdrowych jako narzędzie prorozwojowe.