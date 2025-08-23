Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie

10. edycja Nejiro rozpoczęła się piątek (22 sierpnia), a zakończy w niedzielę (24 sierpnia). Wszystko dzieję się w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie (ul. Podwale 11).

A co jeszcze będzie się działo?

Są sesje RPG, warsztaty, pokazy, stoiska, goście specjalni i dziesiątki prelekcji i paneli dyskusyjnych.

Na przykład Sekrety Sześciennego Świata: Złożoność uniwersum Mushoku Tensei. Albo Kolej na Anime; Anime na Kolej - czyli o transporcie szynowym w Mandze i Anime

Kolejne pozycje na długiej liście to Fenomen „Umamusume: Pretty Derby” – Dlaczego dziewczyny-konie podbijają świat? Oraz Życie po KPop Demon Hunters - Twój pierwszy krok w k-pop czy Papier i sztuka. Japoński teatrzyk obrazkowy kamishibai. Albo na przykład Czy bycie Hikikomori to cierpienie czy przywilej? Albo Thorkell Wysoki - między Jomsborgiem a anime „Vinland”: obraz skandynawskiego jarla w europejskiej nauce i azjatyckiej kulturze. Czy bycie Hikikomori to cierpienie czy przywilej

Są też warsztaty składania origami, tworzenie karty hanafuda czy warsztaty aktorskie i pokazy ceremonialnego łucznictwa japońskiego - kyudo. I mnóstwo sesji RPG. Nie może zabraknąć karaoke, ani warsztatów z pisania haiku.

Szczegóły i karnety na stronie www.nejiro.pl.