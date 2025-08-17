Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

– To hołd dla naszych bohaterów, a jednocześnie świetna okazja, by pokazać bogatą tradycję lotniczą Lubelszczyzny – podkreślali organizatorzy z grupy My Słowianie, którzy w tym roku zdecydowali się przenieść wydarzenie z gminy Borki na teren Radawca. Zmiana wyszła imprezie na dobre – więcej miejsca oznaczało jeszcze więcej atrakcji.

Historia i zabawa

Od południa do godz. 15 trwał blok artystyczno-sportowy. Publiczność mogła podziwiać wystawy statyczne samolotów i śmigłowców, przyloty uczestników oraz rekonstrukcje historyczne. Dużym zainteresowaniem cieszył się także „Wykład pod niebieskim dachem” Andrzeja Olejki poświęcony Zdzisławowi Krasnodębskiemu i dziejom Dywizjonu 303. Na najmłodszych czekały konkursy, gry i lotnicze zabawy, a dorośli chętnie zaglądali do strefy gastronomicznej.

Gwoździe programu

Prawdziwe emocje zaczęły się po godz. 15.30, kiedy niebo nad Radawcem zamieniło się w scenę największych gwiazd lotnictwa akrobacyjnego. Publiczność mogła oglądać m.in. Artura Kielaka, Łukasza Czepielę, Wojciecha Hajdukiewicza czy Grupę Akrobacyjną Żelazny. Ogromne owacje zebrała także litewska legenda Jurgis Kairys, a zachwyty wzbudziły widowiskowe pokazy Flying Dragons Team, łączące akrobacje z efektami pirotechnicznymi.

Na niebie pojawiły się także historyczne maszyny – od An-2 po kultową Iskrę i Biesa, a publiczność mogła zobaczyć z bliska także nowoczesne konstrukcje, jak Eurocopter EC-120B czy dynamiczne prezentacje wiatrakowca.