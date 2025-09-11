Nowe ograniczenia w ruchu lotniczym na wschodzie Polski. Dotyczy to m.in. dronów

Zasady funkcjonowania strefy są różne w zależności od pory dnia. Od zachodu do wschodu słońca obowiązuje całkowity zakaz lotów, z wyjątkiem statków powietrznych wojska. W ciągu dnia zakaz zostaje utrzymany, ale przewidziano kilka wyjątków, m.in. dla samolotów wykonujących loty na podstawie złożonego planu, wyposażonych w działający transponder i utrzymujących łączność radiową z kontrolą lotów, a także dla maszyn wojskowych, lotów alarmowych oraz specjalnych – takich jak misje ratunkowe, czy medyczne.

Dodatkowo w całej strefie przez całą dobę obowiązuje zakaz lotów cywilnych dronów. W szczególnych sytuacjach, na przykład w czasie akcji ratunkowych, przy klęskach żywiołowych czy w działaniach związanych z ochroną infrastruktury krytycznej, możliwe będzie uzyskanie zgody na lot po wcześniejszej koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych.

Strefa EP R129 będzie aktywna 24 godziny na dobę. Wojsko podkreśla, że wlot do niej bez spełnienia określonych kryteriów stanowi naruszenie Prawa Lotniczego.

Zgodnie z przedstawioną grafiką, strefa EP R129 obejmuje całość granicy z Białorusią oraz Ukrainą.