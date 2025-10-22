Oczy i uszy na tradycję. Ruszają konkursy 35. Mikołajek Folkowych

„Scena Otwarta” – muzyczne serce festiwalu

To od lat jeden z filarów Mikołajek Folkowych. „Scena Otwarta” daje szansę artystom, którzy poszukują własnego głosu w świecie muzyki folkowej – zarówno tym, którzy sięgają po dawne źródła, jak i tym, którzy tworzą zupełnie nowe interpretacje.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2025 r. Soliści i zespoły (do 10 osób) mają do dyspozycji 15 minut, by zaczarować publiczność. Kto dostanie się na festiwalową scenę, ogłosi Sztab Festiwalowy 14 listopada. A jeśli komuś nie dopisze szczęście – pozostaje jeszcze „dzika karta”, przyznawana w głosowaniu internetowym przez publiczność.

Koncert konkursowy odbędzie się 12 grudnia w Chatce Żaka. Występy oceni jury złożone z muzyków, dziennikarzy i animatorów kultury. W grę wchodzą trzy nagrody główne, Nagroda im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki lub wokalisty oraz Nagroda Specjalna za wierną tradycji interpretację. Nie zabraknie także Nagrody Publiczności, przyznawanej w głosowaniu online.

Pod linkiem znajdziecie regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do tegorocznej "Sceny otwartej".

„Tradycja w Obiektywie” – ludowość w kadrze

Drugi konkurs to propozycja dla miłośników fotografii, którzy potrafią zatrzymać tradycję w jednym ujęciu. W 2025 roku „Tradycja w Obiektywie” odbędzie się już po raz dwunasty. Organizatorzy czekają na zdjęcia ukazujące kulturę ludową – w sposób twórczy, współczesny, a czasem z przymrużeniem oka.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2025 r. Uczestnicy mogą wysłać maksymalnie dwa zdjęcia w formacie JPG (krótszy bok min. 1200 px, waga do 15 MB). Co ważne – organizatorzy nie przyjmują prac stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji.

Najlepsze zdjęcia zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej w Chatce Żaka oraz w galerii internetowej. Jury wybierze trzy nagrody główne i przyzna wyróżnienia, a publiczność po raz kolejny wskaże swojego faworyta w internetowym głosowaniu.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej.

Muzyka, pasja i świeże spojrzenie na tradycję – tak od lat brzmią Mikołajki Folkowe w Lublinie. Dla wielu artystów to właśnie tu zaczyna się ich folkowa przygoda. Impreza potrwa od 11 do 14 grugnia w Chatce Żaka.