Oczy i uszy na tradycję. Ruszają konkursy 35. Mikołajek Folkowych

(fot. Katarzyna Nastaj/archiwum)

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” po raz 35. zaprasza wszystkich, którzy czują rytm tradycji i chcą nadać jej nowoczesne brzmienie. W tym roku oprócz koncertów, warsztatów i spotkań, na uczestników czekają dwa konkursy – dla muzyków i fotografów.

„Scena Otwarta” – muzyczne serce festiwalu

To od lat jeden z filarów Mikołajek Folkowych. „Scena Otwarta” daje szansę artystom, którzy poszukują własnego głosu w świecie muzyki folkowej – zarówno tym, którzy sięgają po dawne źródła, jak i tym, którzy tworzą zupełnie nowe interpretacje.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2025 r. Soliści i zespoły (do 10 osób) mają do dyspozycji 15 minut, by zaczarować publiczność. Kto dostanie się na festiwalową scenę, ogłosi Sztab Festiwalowy 14 listopada. A jeśli komuś nie dopisze szczęście – pozostaje jeszcze „dzika karta”, przyznawana w głosowaniu internetowym przez publiczność.

Koncert konkursowy odbędzie się 12 grudnia w Chatce Żaka. Występy oceni jury złożone z muzyków, dziennikarzy i animatorów kultury. W grę wchodzą trzy nagrody główne, Nagroda im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki lub wokalisty oraz Nagroda Specjalna za wierną tradycji interpretację. Nie zabraknie także Nagrody Publiczności, przyznawanej w głosowaniu online.

Pod linkiem znajdziecie regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do tegorocznej "Sceny otwartej".

„Tradycja w Obiektywie” – ludowość w kadrze

Drugi konkurs to propozycja dla miłośników fotografii, którzy potrafią zatrzymać tradycję w jednym ujęciu. W 2025 roku „Tradycja w Obiektywie” odbędzie się już po raz dwunasty. Organizatorzy czekają na zdjęcia ukazujące kulturę ludową – w sposób twórczy, współczesny, a czasem z przymrużeniem oka.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2025 r. Uczestnicy mogą wysłać maksymalnie dwa zdjęcia w formacie JPG (krótszy bok min. 1200 px, waga do 15 MB). Co ważne – organizatorzy nie przyjmują prac stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji.

Najlepsze zdjęcia zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej w Chatce Żaka oraz w galerii internetowej. Jury wybierze trzy nagrody główne i przyzna wyróżnienia, a publiczność po raz kolejny wskaże swojego faworyta w internetowym głosowaniu.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej.

Muzyka, pasja i świeże spojrzenie na tradycję – tak od lat brzmią Mikołajki Folkowe w Lublinie. Dla wielu artystów to właśnie tu zaczyna się ich folkowa przygoda. Impreza potrwa od 11 do 14 grugnia w Chatce Żaka. 

Wieczór w rytmie bluesa, czyli Chatka Blues Festival
4 października 2025, 18:00

Wieczór w rytmie bluesa, czyli Chatka Blues Festival

Izabela Pastuszko

Kultura studencka odradza się w październiku

30 lat w eterze. Radio Centrum świętuje jubileusz
galeria
ZDJĘCIA

30 lat w eterze. Radio Centrum świętuje jubileusz

Chatka Żaka ack chatka żaka Mikołajki Folkowe

Pozostałe informacje

Miasto niebawem otworzy przedłużenie ul. Węglarza. Mieszkańcy domagają się też przedłużenia ul. Koryznowej.

Przedłużenie Koryznowej? Mieszkańcy chcą, miasto nie ma kasy

W najbliższym czasie otwarte ma zostać przedłużenie ulicy Węglarza. Prace nad tym odcinku dobiegły końca, a ulica czeka tylko na odbiór techniczny. Mieszkańcy tej okolicy domagają się jednak również przedłużenia ulicy Koryznowej. Na to póki co się jednak nie zanosi.
„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
DZIEŃ WSCHODZI
film

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

Posłanka Bożena Lisowska zaprasza mieszkańców Lublina na otwarte spotkanie, które odbędzie się 29 października o godz. 18 w siedzibie Platformy Obywatelskiej przy Krakowskim Przedmieściu 54.
33. Finał WOŚP w Zamościu

Finał WOŚP 2026. Znany jest termin i cel zbiórki

Celem zbiórki podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świętej Pomocy będzie leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci, czyli gastroenterologia dziecięca - ogłosił we wtorek w Łodzi prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. Najbliższy finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia 2026 r.
Podróżni, przekraczający wschodnią granicę Unii Europejskiej, przewożący w gotówce powyżej 10 tysięcy euro, muszą zgłosić pieniądze do kontroli celnej. Jeśli się tego nie zrobi, można dostać mandat

Miliony w walizkach, czyli graniczna gra w kotka i myszkę

W trzecim kwartale 2025 roku funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej udaremnili próby nielegalnego przewozu gotówki o łącznej wartości ponad 2,5 miliona złotych. Choć to mniej niż w poprzednich okresach, rzeczywistość pokazuje, że część podróżnych wciąż próbuje przechytrzyć przepisy i służby.

Zimowa zmiana czasu. Autobusy pojadą podwójnie

Zimowa zmiana czasu. Autobusy pojadą podwójnie

W nocy z sobotę na niedzielę przestawiamy zegarki. W związku z tym komunikacja miejska pojedzie trochę inaczej.

Na inaugurację PlusLigi beniaminek InPost ChKS Chełm przegrał na wyjeździe z PGE Projektem Warszawa 0:3

InPost ChKS Chełm walczył, ale ostatecznie przegrał z PGE Projektem Warszawa

Na inaugurację występów w najwyższej lidze w kraju beniaminek InPost Chks Chełm, po walce, przegrał na wyjeździe z brązowym medalistą minionych rozgrywek PGE Projektem Warszawa 0:3
W 2. rundzie Pucharu Polski Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska 29:28

Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska w Pucharze Polski

W 2. rundzie Pucharu Polski Azoty Puławy pokonały po zaciętym spotkaniu AZS AWF Biała Podlaska 29:28
Budynek dawnej przychodni nr 4 przy ul. Kołłątaja w Puławach. Od października lekarze rodzinni już tutaj nie przyjmują

Zmiany w puławskim SP ZOZ. Spadła liczba publicznych przychodni

Od października, zgodnie z decyzją dyrekcji puławskiego szpitala, zamknięta została przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Kołłątaja. Powody - braki kadrowe, za mało pacjentów i koszty. W budynku rozwijane są usługi rehabilitacyjne.
W środę AZS UMCS Lublin zagra na wyjeździe z hiszpańskim Hozono Global Jairis

W środę AZS UMCS Lublin zagra na wyjeździe z hiszpańskim Hozono Global Jairis

Po dwóch kolejkach fazy grupowej FIBA EuroCup lubelska ekipa dość niespodziewanie przewodzi stawce. Teraz jednak podopieczne Karola Kowalewskiego czeka prawdziwy test, bo przeciwnikiem będzie Hozono Global Jairis. Spotkanie odbędzie się w miejscowości Alcantarilla, w hali Pabellon Municipal Fausto Vincent.
Kładka w Łukowie

Problem podróżnych w Łukowie. Kolej nie ma pieniędzy na windę

Na razie kolejowa spółka nie ma pieniędzy na zamontowanie wind przy peronie w Łukowie. Potrzebę modernizacji istniejącej kładki zgłosili we wrześniu miejscy radni z klubu Razem Ponad Podziałami.
Wojciech Kamiński (PGE Start Lublin): Rilski Sportist to niebezpieczna drużyna

Wojciech Kamiński (PGE Start Lublin): Rilski Sportist to niebezpieczna drużyna

Rozmowa z Wojciechem Kamińskim, trenerem PGE Start Lublin.
Małgorzata Gromadzka

Gromadzka w rządzie. Posłanka z Lubelszczyzny została wiceministrą rolnictwa i rozwoju wsi

Małgorzata Gromadzka objęła tekę wiceministry rolnictwa i rozwoju wsi. Zastąpiła w tej funkcji Michała Kołodziejczaka, który w czerwcu złożył rezygnację. Nowa wiceministera ma odpowiadać między innymi za departament rynków rolnych.

Na Starym Mieście powstanie „szpilkostrada”
galeria

„Szpilkostrada” za 1,7 miliona na Starym Mieście. Radni: Ułatwimy życie niepełnosprawnym, rodzicom i kobietom

1,7 miliona złotych. Tyle wyniesie koszt tzw. „szpilkostrady” na Starym Mieście. Nieliczni krytycy twierdzą, że to zbędna inwestycja. - Obecna nawierzchnia jest uciążliwa dla osób niewidomych, niedowidzących, poruszających się na wózkach, seniorów czy rodziców z dziećmi. Nie tworzymy więc „Wersalu”, jak twierdzą niektórzy radni PiS, tylko przestrzeń równych szans – odpowiadają radni z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka.
Różowy październik z NFZ. Bezpłatne badania i konsultacje w Lublinie

Różowy październik z NFZ. Bezpłatne badania i konsultacje w Lublinie

Od 22 do 25 października Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza mieszkanki regionu na bezpłatne konsultacje, badania i pomiary w ramach akcji „Różowy październik”. Wydarzenia poświęcone są profilaktyce onkologicznej i promocji zdrowia kobiet.

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
film

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
galeria
film

Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?
film

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

