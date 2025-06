Odprawa u wojewody z byłą premier i konsulami

Z wojewodą lubelskim, Krzysztofem Komorskim, spotkali się konsulowie Honorowi, między innymi Brazylii, Włoch, Austrii, Luksemburga i Słowenii. Rozmowy dotyczyły szeroko pojętej dyplomacji i jej roli we współczesnym świecie.

Konsulowie podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami o dyplomacji oraz zaproponowali różnego rodzaju rozwiązania problemów występujących w ich pracy.

Prof. Hanna Suchocka podkreślała to, jaką rolę odgrywają konsulowie Honorowi we współczesnym świecie. Również Wojewoda podziękował pracownikom dyplomacji za ich zaangażowanie oraz pracę. Tomasz Kalinowski, konsul honorowy Słowenii, podkreślał, że on i jego koledzy po fachu pełnią istotną rolę dla osób, obywateli innych krajów, które mają problem w Polsce, ale nie tylko.

Zgromadzeni podkreślali konieczność wprowadzenia systematyczności takich spotkań. Zdaniem konsula Austrii, Piotra Majchrzaka, tego typu spotkania mogą przynieść tylko pozytywne efekty dla dyplomacji, a do tej pory ich brakowało.