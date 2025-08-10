Oko w oko z Ropniakiem

Zwiedzanie placówki to główny punkt programu pt „Spacerkiem po egzotarium”.



– To jest wyjątkowy Dzień Otwarty w naszym Schronisku – nie tylko okazja, by zobaczyć niezwykłe zwierzęta, ale też poznać historie podopiecznych i ludzi, którzy się nimi opiekują. Szansa, by lepiej zrozumieć misję lubelskiego schroniska i spędzić czas w gronie osób, którym los zwierząt leży na sercu – mówi Joanna Jaroszuk-Oniszko, Zastępca Dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.



Oprócz zwiedzania można otrzymać praktyczne porady od pracowników schroniska i ekspertów na temat opieki nad zwierzętami i procesu adopcji psów oraz kotów. Całość prowadzi Bartłomiej Gorzkowski – miłośnik zwierząt i doświadczony edukator przyrodniczy. Jest także możliwość adopcji jednego z podopiecznych schroniska.



Egzotarium działające przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie to pierwsza i jedyna tego typu placówka w Polsce, łącząca funkcje schroniska dla egzotycznych zwierząt, centrum rehabilitacji gadów i płazów oraz ośrodka edukacyjnego. Trafiają tu zwierzęta chore i porzucone, uciekinierzy z prywatnych hodowli oraz takie, których wymagania przerosły możliwości poprzednich opiekunów. Opiekę nad żółwiami, wężami, pająkami i jaszczurkami – sprawuje zespół pasjonatów. Aktualnie w egzotarium przebywa 76 zwierząt egzotycznych, zaś w schronisku 126 psów i 66 kotów.



Dzisiaj, w niedzielę 10 sierpnia jest Dzień Otwarty w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 5. Organizatorzy zapraszają od godz. 12 do 15 lub do ostatniego gościa.