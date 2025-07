OpFest50: Festiwal na jubileusz 50-lecia pracy twórczej Janusza Opryńskiego

– W tym roku dwie ważne rocznice, dwa ważne jubileusze związane z lubelskim teatrem. Pierwsza to 50-lecie pracy artystycznej Janusza Opryńskiego, jednego z najważniejszych, najwybitniejszych reżyserów teatralnych, nie tylko lubelskich, ale także polskich – mówił podczas wtorkowej (22 lipca) konferencji zapowiadającej Festiwal dyrektor Teatru Starego w Lublinie, Michał Karapuda.

Festiwal rozpocznie się 29 września, a zakończy 5 października.

Zobaczymy wyreżyserowany na 200-lecie Teatru spektakl „Lear” Janusza Opryńskiego z Andrzejem Sewerynem. Będzie spektaklu „OK.NO” (the window) z Wojtkiem Mazolewskim i Elizą Borowską, który w marcu Janusz Opryński wspierał opieką reżyserką.

– Zapraszam państwa na te wszystkie wydarzenia, które są okazją do zapoznania się, czy do przypomnienia sobie twórczości Janusza Opryńskiego na przestrzeni tych 50 lat, ale z drugiej strony, to też okazja do tego, żeby spotkać wszystkich tych, z którymi Janusz Opryński przez lata współpracował – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

W ramach Jubileuszu powstaje wywiad-rzeka z Opryńskim, której redaktorem jest Jacek Wakar, a wydawcą: Teatr Stary w Lublinie.

Festiwal poprzedzi XXX. Jubileuszowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, który rozpoczyna się 5 października i jest organizowany przez Centrum Kultury w Lublinie. Nasz bohater wspomina starze czasy w Lublinie, kiedy jeszcze był studentem:

– Jestem dłużnikiem tego miasta, dłużnikiem środowiska, ludzi, których tu spotkałem. Studiowałem na Uniwersytecie Filologii Polskiej, przesiadywałem godzinami w Chatce Żaka i tam wszystkim mówiłem, że teatrem zwiedzimy cały świat – opowiada Janusz Opryński.

Czeka na nas niezapomniany czas: Jesień teatralna w Lublinie w tym roku będzie wyjątkowa, Oba jubileusze otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektów: „Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Janusza Opryńskiego” - w kategorii Teatr przyznane przez Instytuty Teatralny oraz “Pół wieku teatru Janusza Opryńskiego” - w kategorii Literatura przyznane przez Instytuty Książki.

Sprzedaż biletów rozpocznie się 1 sierpnia (wtedy też będzie opublikowany szczegółowy program). Bilety będą dostępne na stronie teatrstary.eu.