Pasja, wiedza, kompetencje. Lublin dyskutuje o edukacji przyszłości

– Chcemy inwestować w ludzi, a ta inwestycja jest nierozerwalnie związana z tym, że każdy z nas musi uczyć się przez całe życie. Dzisiaj nie ma już tych czasów, kiedy studia wystarczały do podjęcia pracy – podkreślił członek zarządu województwa lubelskiego Marcin Szewczak.

Odpowiedzią na to jest dzisiejsze wydarzenie, które było okazją do debaty o przyszłości dydaktyki i kształceniu nowych, coraz bardziej istotnych kompetencji.

– Stworzyliśmy dwie sieci: doradców zawodowych oraz sieć biznes, edukacja, rynek pracy. Ten projekt ma wspomóc doradców zawodowych, rodziców, szkoły, ale też samych młodych. Barometr Zawodów pokazuje, że czasami wystarczy przejechać z powiatu do powiatu, by znaleźć zatrudnienie. Największe deficyty dotyczą dziś kierowców, branży medycznej czy pedagogów – zauważył Tomasz Pitucha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Interaktywne stoiska i praktyczne atrakcje

Równolegle do obrad odbywały się Targi Edukacyjno-Zawodowe, na których swoją ofertę zaprezentowało ponad 100 wystawców – od szkół branżowych, przez uczelnie, po mikroprzedsiębiorców. Odwiedzający mogli m.in. sterować robotami i dronami, wypróbować symulatory zawodowe, zanurzyć się w świecie wirtualnej rzeczywistości czy uczestniczyć w pokazach naukowych i artystycznych.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Szkoły Umiejętności w Lubartowie. – Kształcimy uczniów jako kucharzy i mechaników pojazdów samochodowych. Dziś częstujemy cebularzami i goframi, a w drugiej części stoiska można spróbować jazdy samochodem czy składania części – mówiła Urszula Ziomek, zastępca dyrektora szkoły.

Z kolei Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przyciągał odwiedzających fantomami zwierząt i mikroskopami. – Pokazujemy naszą ofertę edukacyjną, w tym kierunki takie jak behawiorystyka zwierząt czy hipologia i jeździectwo – wyjaśniała Kinga Tarczyńska z biura rekrutacji uczelni.

Nie zabrakło także smaków prosto z pasieki. – Łączymy biznes z absolwentami. Dziś prezentujemy nasze wyroby z wosku i miód, a także ofertę nowych kursów dla pszczelarzy. Zainteresowanie jest ogromne, także wśród młodzieży – podkreślił Michał Stelmach z Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli.

Od godzin porannych targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zwiedzający mogli porozmawiać z przedstawicielami instytucji edukacyjnych, ale też mikroprzedsiębiorcami rozwijającymi unikatowe specjalizacje – jak np. florystyka.

- Myślę, że to ciekawe i przyszłościowe zajęcie. Na pewno trzeba się wykazywać kreatywnością, ale też mieć wiedzę na temat tworzenia kompozycji i samych roślin – mówi licealistka Kinga, którą zainteresowało florystyczne stoisko.

Stoiska edukacyjne będą dostępne dzisiaj (8.09) do godziny 17. Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Samorząd Województwa Lubelskiego.