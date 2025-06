Pełno wojska na ulicach Lublina. Spokojnie, to tylko ćwiczenia

W weekend (28-29 czerwca) odbędą się ćwiczenia z reagowania kryzysowego.

Żołnierze będą ćwiczyć na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8 oraz Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Chodźki 4 w Lublinie.

W związku ze szkoleniem, na ulicach Lublina w okolicy miejsca ćwiczeń zobaczymy więcej pojazdów wojskowych oraz żołnierzy.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o wyrozumiałość i zachowanie spokoju – to planowe ćwiczenia, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne utrudnienia - dodaje kpt Gaborek.