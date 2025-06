Radny Tomasz Gontarz chce remontu pętli os. Widok, gdyż jego zdaniem znajduję się ona w „skandalicznym stanie”.

– Pętla, będąca kluczowym węzłem komunikacyjnym dla tysięcy mieszkańców południowych dzielnic Lublina, znajduje się w fatalnym stanie technicznym, z nawierzchnią pełną ubytków, a część jej powierzchni jest brukowana kostką chodnikową zamiast asfaltu, co jest nieakceptowalne dla nowoczesnego miasta – komentuje radny. – Brak działań służb miejskich w celu remontu tej infrastruktury świadczy o rażącym zaniedbaniu i podważa zaufanie mieszkańców do władz Lublina – dodaje.

Radny twierdzi w swojej interpelacji, że „fatalny stan nawierzchni, w tym brukowana kostka chodnikowa, nie tylko utrudnia funkcjonowanie komunikacji miejskiej, ale także stwarza zagrożenie dla pasażerów i kierowców, obniżając standardy transportu publicznego w mieście”. I pyta, dlaczego służby miejskie od lat nie podjęły działań w celu remontu nawierzchni drogowej na pętli, czy były prowadzone analizy techniczne oraz o harmonogram i środki na remont pętli.

Planujemy remont pętli Widok – odpowiada Ratusz

Remont pętli na os. Widok jest w planach miasta. Tak przynajmniej brzmi zapewnienie zastępcy prezydenta ds. inwestycji i rozwoju, Tomasza Fulary.

– Stan jej nawierzchni podlega stałemu monitorowaniu, a ewentualne niedogodności są uwzględniane w bieżących działaniach naprawczych – zapewnia Fulara w odpowiedzi na pismo Gontarza. – Jednocześnie, wskazuję że przy prowadzonej strategii zmierzającej do poprawy komfortu życia mieszkańców, przedmiotowy węzeł transportowy planowany jest do modernizacji – dodaje.

Fulara trochę wymijająco zapewnia, że miasto stale pracuje nad rozwojem komunikacji miejskiej.

– Transport publiczny jest jednym z ważniejszych elementów wpływających na życie mieszkańców Lublina, zatem znaczna część działań skierowana jest na jego rozwój. Miasto regularnie pracuje nad jego udoskonaleniem, co przyczynia się do większego komfortu i wygody mieszkańców. Działania te mają bezpośredni wpływ na rozbudowę szeroko rozumianej infrastruktury drogowej obejmującą między innymi: zatoki czy pętle autobusowe – wskazuje.

Podkreśla, że obecnie w Ratuszu trwają prace nad wyremontowaniem 130 przystanków w całym mieście.

– Obecnie trwają prace projektowe w zakresie modernizacji infrastruktury transportowej na terenie miasta Lublin w 130 lokalizacjach, obejmującej wyznaczenie nowych przystanków komunikacji miejskiej wraz z budową zatok przystankowych i 6 pętli autobusowych, w tym dostosowanie peronów do potrzeb osób z niepełno sprawnościami – stwierdza zastępca prezydenta.

Planowane jest także doposażenie przystanków w infrastrukturę taką jak: ławki przystankowe, stojaki rowerowe, punkty dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomaty.

– Należy przy tym wspomnieć, że na terenie miasta funkcjonuje już ponad 800 przystanków wraz z pętlami i zatokami autobusowymi obsługującymi miejski transport publiczny. Planowane są kolejne lokalizacje – wylicza Fulara.

Faktycznie, w tym roku rozstrzygnięto przetarg w trzech z pięciu części przetargu na zaprojektowanie nowych przystanków i przygotowanie remontów tych starych. Dwie części zostały unieważnione. Jednak przystanki „Widok 01” i „Widok 02” znajdują się na liście tych, dla których projektanta udało się znaleźć. Choć oferty były droższe niż pierwotnie zakładano to wybrano tę złożoną przez Roadproject. W każdej z trzech części wygrała ta firma, choć we wszystkich częściach jej oferty były droższe o ok. 200 tys. zł niż planowany budżet. Miasto zakłada, że prace uda się zrealizować przy wsparciu unijnych pieniędzy.