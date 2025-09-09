Pierwsze BLSU KUNA trafiły do 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

Na mocy umowy podpisanej 22 lipca 2025 r. z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, do 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej trafiły pierwsze egzemplarze Bezzałogowych Lądowych Systemów Uzbrojenia KUNA.

W poniedziałek (8 września) żołnierze na poligonie OSWPL Orzysz, po specjalistycznych szkoleniach, rozpoczęli ich użytkowanie i testy – o czym poinformował wiceszef MON, Cezary Tomczyk.

Testy zaplanowano do 31 października, a ich celem jest opracowanie nowych taktyk, technik i procedur bojowego wykorzystania bezzałogowych systemów uzbrojenia.

„Testy mają również na celu zebranie doświadczeń i przekazanie ich producentom, tak aby udoskonalić konstrukcję bezzałogowców i jeszcze lepiej dostosować ją do wymagań żołnierzy – przyszłych użytkowników sprzętu” – dodaje minister Tomczyk w swoim wpisie na X.