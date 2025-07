Po audytach w PGE Dystrybucja. Zwolnienia dyrektorów i zawiadomienie do prokuratury

W spółce z siedzibą w Lublinie od początku 2024 roku przeprowadzono 16 audytów, a 17 jest nadal w toku. - W wyniku przeprowadzonych kontroli około 70 osób zajmujących m.in. stanowiska wyższego szczebla, zostało negatywnie ocenionych pod względem posiadanych kompetencji oraz wypełniania powierzonych im obowiązków – mówi rzecznik Ewa Wiatr. - Część stanowisk została zlikwidowana, a na inne przeprowadzone zostały procesy rekrutacyjne. Rozwiązany został stosunek pracy z 29 dyrektorami oraz zastępcami – dodaje.

Poza tym, spółka zlikwidowała departament gospodarki materiałowej oraz biura szkoleń, rozwoju i doradztwa HR. - Ujednolicenie organizacji pozwoli na realizację planu na lata 2024-2029. Strategia Grupy Kapitałowej PGE zakłada przeznaczenie 75 mld zł na modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnych. Osiągnięcie założonych celów jest możliwe dzięki strategicznym zmianom – stwierdza pani rzecznik.

Pracę stracił m.in. przewodniczący „Solidarności” w Rzeszowie Edmund Myszka. Był kierownikiem wydziału wysokich napięć w PGE Dystrybucja. Jako uzasadnienie pracodawca wskazał „ciężkie naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”. Oprócz niego pracę w spółce straciło jeszcze trzech innych związkowców. Jego zdaniem w ten sposób zarząd spółki „niszczy organizacje związkowe, przede wszystkim Solidarność”.

– W przypadku rzeszowskiego oddziału spółki stanowisk dyrektorskich zostali pozbawieni inżynierowie z długoletnim stażem. Pracodawca nie rozwiązał z nimi umów o pracę, ale zmienił im zakres obowiązków i zadania. Pozostali w firmie, ale na stanowiskach niezwiązanych z branżą energetyczną – zauważa Myszka. W jego ocenie wszystkie zmiany restrukturyzacyjne powinny zostać zgłoszone i uzgodnione z komisją dialogu społecznego.

O działaniach zarządu związkowcy powiadomili inspekcję pracy, zarząd PGE S.A. W rzeszowskim oddziale PGE Dystrybucja utrzymuje się pogotowie strajkowe.

Z kolei, energetyczna spółka skierowała do lubelskiej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i narażenia spółki na blisko 1,5 mln zł strat. Nieprawidłowości miały dotyczyć realizacji umów w zakresie wycinki drzew i oczyszczania pasa technologicznego przy liniach wysokiego napięcia na terenie Oddziału Rzeszów.

- Wyniki audytu wykazały, że mimo niewykonania tych usług przez wykonawcę, pracownicy potwierdzali ich realizację, co skutkowało wypłatą nienależnego wynagrodzenia. Wobec siedmiu pracowników Oddziału Rzeszów są wyciągane konsekwencje kadrowe związane z nieprawidłowościami i niewywiązywaniem się z powierzonych obowiązków, które mogły skutkować stratami finansowymi spółki – relacjonuje Wiatr. Wcześniej spółka złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w dwóch przypadkach: przyznawania w sposób nieuzasadniony premii i nagród pracownikom centrali PGE Dystrybucja w 2023 r. oraz niecelowego zawarcia umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z pracownikami spółki.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka potwierdza, że zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości związanych z realizacją umowy na wycinkę drzew wpłynęło do prokuratury. Natomiast postępowanie w sprawie przyznawania premii i nagród jest w toku. - Gromadzimy dokumentację, przesłuchujemy świadków – dodaje.

Na koniec ubiegłego roku przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w spółce wyniosła 9416 etatów.

PGE Dystrybucja to należący do największej krajowej spółki energetycznej PGE operator sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Spółka ma siedzibę w Lublinie, ale działa na obszarze niemal 130 tys. km kw. i dostarcza energię do ok. 6 mln klientów we wschodniej i centralnej Polsce.