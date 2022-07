44. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. "Podczas drogi zmienia się całe moje życie"

Kiedy pierwszy raz wyszła pani na Jasną Górę?

– To był 1986 rok. Chciałam to zrobić już wcześniej, ale jakoś tak życie się ułożyło, że to się nie udało. W 1986 r. podjęłam decyzję, że wychodzę z pątnikami. I wyszłam. Nie było łatwo. W drodze stwierdziłam: Boże, jakie to jest ciężkie, to przecież nie jest na ludzkie siły. Kto to wymyślił? To było nawet nie na ludzki rozum. Nie miałam żadnego doświadczenia w pielgrzymowaniu. Nie byłam odpowiednio przygotowana. Nie do końca wierzyłam, czy uda mi się dojść do celu. Ale się udało. W kolejnym roku wyszłam ponownie. Już mniej więcej wiedziałam, jak mam się przygotować, jakie buty zabrać. Postanowiłam też, że zabieram ze sobą jeszcze kilka osób. Z biegiem czasu powstał pewien orszak tego naszego wspólnego pielgrzymowania.

Która z pielgrzymek była dla pani najtrudniejsza?

– Najtrudniejsza była ta związana z moją koleżanką, która również uczestniczyła w pielgrzymach, dopóki ciężko nie zachorowała. Pamiętam, jak któregoś dnia przed wyjściem byłam u mojej mamy. Chciałam, żeby mnie pobłogosławiła przed wyjściem na szlak. Rozmawiałyśmy i mama mi wtedy przypomniała o tej mojej chorej znajomej. Postanowiłam przed wyjściem ją odwiedzić. I od razu tak zrobiłam. Była w złym stanie zdrowia. Leżała w łóżku. Widząc to wszystko, zaczęłam płakać. Na co moja znajoma odpowiedziała: "Dlaczego płaczesz? Ty przecież chodzisz, masz dla kogo żyć. Ja nikomu nie jestem potrzebna". Odpowiedziałam, że to nieprawda, że właśnie jest potrzebna. Mnie jest potrzebna. I wtedy postanowiłam, że zrobię wszystko, aby i ona mogła z nami pielgrzymować. Zanim wróciłam do domu, to już wiedziałam, skąd mam załatwić dla niej wózek inwalidzki i do kogo się zwrócić z pomocą. Udało się. Poszłyśmy razem.

Co pani daje pielgrzymowanie na Jasną Górę?

– Podczas tej drogi zmienia się całe moje życie. Zupełnie jak w kalejdoskopie. Pielgrzymka i ten wysiłek w drodze to nie jest życie, które sobie wymarzyliśmy. Przekonujemy się, że jesteśmy sługami, jesteśmy narzędziem w rękach Boga, z czego na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Od 30 lat należę do Legionu Maryi i bardzo ważna jest też dla mnie codzienna modlitwa.

Z jaką intencją wyruszy pani w drogę?

– To będzie intencja dziękczynna. Mam za co Bogu dziękować. Mam syna i dwóch wnuków. Cały czas pracuję, choć mam 75 lat. Działam też charytatywnie.