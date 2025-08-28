Podziel się życiem – zbiórki krwi na Lubelszczyźnie w pierwszym tygodniu września

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zaprasza mieszkańców województwa do udziału w terenowych akcjach poboru krwi. Sprawdź, gdzie przyjedzie czerwony autobus.
Każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat, ważący co najmniej 50 kg, może zostać dawcą krwi. To prosty gest, który zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może uratować życie drugiego człowieka. Na ten moment w lubelskich zapasach najbardziej brakuje grupy A i 0.
Harmonogram akcji:
- 09.2025 (poniedziałek) – Świdnik
WSK PZL, al. Lotników Polskich 1, ambulans
Rejestracja: godz. 8.00–12.00
- 09.2025 (wtorek) – Hrubieszów
Dom Kultury, ul. 3-go Maja 7, stacjonarnie i w ambulansie
Rejestracja: godz. 9.00–12.00
- 09.2025 (piątek) – Hulcze
Świetlica Wiejska, Hulcze 41, stacjonarnie i w ambulansie
Rejestracja: godz. 9.00–13.00
- 09.2025 (sobota) – Łęczna
Plac pod Urzędem Miasta, akcja MOTOKROPLA, ambulans
Rejestracja: godz. 9.00–14.00
- 09.2025 (sobota) – Ułęż
Moto Park, ambulans
Rejestracja: godz. 10.00–15.00
- 09.2025 (niedziela) – Chełm
TO RCKiK Chełm, ul. Szpitalna 53, stacjonarnie
Rejestracja: godz. 8.00–11.00
- 09.2025 (niedziela) – Chmiel
Remiza OSP, Chmiel Pierwszy 23, ambulans
Rejestracja: godz. 8.30–12.30
- 09.2025 (niedziela) – Komarów-Osada
SOK, ul. Rynek 15, ambulans
Rejestracja: godz. 10.00–13.00
- 09.2025 (niedziela) – Piaski
OSP, ul. Strażacka 9, stacjonarnie
- Rejestracja: godz. 8.00–12.00
- 09.2025 (niedziela) – Zakrzówek
Centrum Kultury i Biblioteki, ul. Żeromskiego 24B, stacjonarnie
Rejestracja: godz. 9.00–13.00
Organizatorzy przypominają, że każda jednostka krwi może uratować życie nawet trzem osobom – pacjentom po wypadkach, chorym onkologicznie czy kobietom w czasie powikłanych porodów.
Korzyści dla dawcy:
- satysfakcja i świadomość niesienia realnej pomocy,
- dzień wolny od pracy lub nauki,
- posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi,
- możliwość uzyskania odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” po określonej liczbie donacji.