Podziel się życiem – zbiórki krwi na Lubelszczyźnie w pierwszym tygodniu września

Autor: Zdjęcie autora KaNa
(fot. Piotr Michalski/archiwum)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zaprasza mieszkańców województwa do udziału w terenowych akcjach poboru krwi. Sprawdź, gdzie przyjedzie czerwony autobus.

Każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat, ważący co najmniej 50 kg, może zostać dawcą krwi. To prosty gest, który zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może uratować życie drugiego człowieka. Na ten moment w lubelskich zapasach najbardziej brakuje grupy A i 0. 

Harmonogram akcji:

  • 09.2025 (poniedziałek) – Świdnik
    WSK PZL, al. Lotników Polskich 1, ambulans
    Rejestracja: godz. 8.00–12.00
  • 09.2025 (wtorek) – Hrubieszów
    Dom Kultury, ul. 3-go Maja 7, stacjonarnie i w ambulansie
    Rejestracja: godz. 9.00–12.00
  • 09.2025 (piątek) – Hulcze
    Świetlica Wiejska, Hulcze 41, stacjonarnie i w ambulansie
    Rejestracja: godz. 9.00–13.00
  • 09.2025 (sobota) – Łęczna
    Plac pod Urzędem Miasta, akcja MOTOKROPLA, ambulans
    Rejestracja: godz. 9.00–14.00
  • 09.2025 (sobota) – Ułęż
    Moto Park, ambulans
    Rejestracja: godz. 10.00–15.00
  • 09.2025 (niedziela) – Chełm
    TO RCKiK Chełm, ul. Szpitalna 53, stacjonarnie
    Rejestracja: godz. 8.00–11.00
  • 09.2025 (niedziela) – Chmiel
    Remiza OSP, Chmiel Pierwszy 23, ambulans
    Rejestracja: godz. 8.30–12.30
  • 09.2025 (niedziela) – Komarów-Osada
    SOK, ul. Rynek 15, ambulans
    Rejestracja: godz. 10.00–13.00
  • 09.2025 (niedziela) – Piaski
    OSP, ul. Strażacka 9, stacjonarnie
  • Rejestracja: godz. 8.00–12.00
  • 09.2025 (niedziela) – Zakrzówek
    Centrum Kultury i Biblioteki, ul. Żeromskiego 24B, stacjonarnie
    Rejestracja: godz. 9.00–13.00

Organizatorzy przypominają, że każda jednostka krwi może uratować życie nawet trzem osobom – pacjentom po wypadkach, chorym onkologicznie czy kobietom w czasie powikłanych porodów.

Korzyści dla dawcy:

  • satysfakcja i świadomość niesienia realnej pomocy,
  • dzień wolny od pracy lub nauki,
  • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi,
  • możliwość uzyskania odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” po określonej liczbie donacji.
Sierżant sztabowy Michał Kaproń

Wielkie serce policjanta z Biłgoraja

Akademiki KUL czekają na studentów – są jeszcze wolne miejsca

Akademiki KUL czekają na studentów – są jeszcze wolne miejsca

Katolicki Uniwersytet Lubelski przypomina studentom o możliwości zakwaterowania w swoich domach studenckich. Wciąż dostępne są miejsca dla pań.

Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Białym. Policjanci podsumowali sezon

Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Białym. Policjanci podsumowali sezon

Policyjni wodniacy z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie wspólnie z Ratownictwem Wodnym Rzeczpospolitej wstępnie podsumowali sezon letni nad Jeziorem Białym. Jak podkreślają – wakacje upłynęły bezpiecznie, nikt nie utonął ani nie odniósł poważnych obrażeń.
W Chełmie podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Policją, Strażą Graniczną a szkołami ponadpodstawowymi

Bezpieczeństwo zaczyna się w szkole. Lubelszczyzna stawia na klasy mundurowe

Ponad 200 uczniów z województwa lubelskiego rozpoczęło naukę w nowo powstałych oddziałach o profilu mundurowym. To efekt trójstronnych porozumień podpisanych w Chełmie pomiędzy Strażą Graniczną, Policją i dyrektorami szkół ponadpodstawowych. Inicjatywa ma przygotować młodzież do przyszłej służby w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Chciał zdobyć prawo jazdy, miał ponad pół promila

Chciał zdobyć prawo jazdy, miał ponad pół promila

Ponad pół promila alkoholu w organizmie miał 32-letni mieszkaniec powiatu radzyńskiego, który w sobotę zgłosił się na egzamin praktyczny na kategorię B prawa jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. W przeszłości również miał incydent z procentami.

Wisła wysycha. W sierpniu padł rekord
Puławy
galeria

Wisła wysycha. W sierpniu padł rekord

Hydrologiczna susza nie odpuszcza. Stan Wisły w Puławach jest rekordowo niski. W Kazimierzu Dolnym zawieszono kursy promu do Janowca. Co się dzieje? Jak tłumaczą hydrolodzy - brakuje deszczu.
Puławy: Kolejne niewybuchy z czasów II wojny światowej znalezione w powiecie

Puławy: Kolejne niewybuchy z czasów II wojny światowej znalezione w powiecie

W ostatnich dniach puławscy policjanci kilkukrotnie interweniowali w związku ze znalezieniem niewybuchów pochodzących z okresu II wojny światowej. Niebezpieczne przedmioty odkryto jak to zwykle przypadkiem – podczas prac polowych oraz spacerów w lasach.
Plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Zamościu wypełni się nowymi urządzeniami

Przebudują maluchom plac zabaw. Jest wykonawca

Oferty były trzy, ale tylko jedna mieściła się w kwocie, jaką samorząd zamierzał wydać. I dlatego ta została wybrana. Już wiadomo, kto zmodernizuje plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Zamościu.
Nie żyje wieloletnia nauczycielka. Pogrzeb odbędzie się 1 września

Nie żyje wieloletnia nauczycielka. Pogrzeb odbędzie się 1 września

W środę (27 sierpnia) w wieku 63 lat zmarła Grażyna Skakuj, emerytowana nauczycielka I LO im. ONZ w Biłgoraju. Prywatnie była żoną radnego miejskiego Adama Skakuja, a także mamą ks. Mariusza Skakuja, dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. o. Pio w Zamościu.
Jeden z dwóch działających w Zamościu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Można nie jechać do PSZOK. Śmieciarki PGK odbiorą stare tekstylia

Dobra wiadomość dla tych, którzy mają do wyrzucenia stare ubrania, torby, paski, zasłony czy pościel. Nie muszą odwozić tych odpadów sami do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeśli trochę poczekają, to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej odbierze je od nich spod domów.
Edyta Ludwig - nowa dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju

Nowa dyrektorka w poradni. Konkurs będzie później

Doświadczona psycholożka i terapeutka, wieloletnia pracownica Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju objęła stanowisko dyrektora tej placówki. Póki co, na kilka miesięcy.
Zabawki dla psa - jak wybrać najlepsze akcesoria do zabawy i nauki

Zabawki dla psa - jak wybrać najlepsze akcesoria do zabawy i nauki

Zabawki dla psa to nie tylko źródło radości i rozrywki, ale także niezbędny element wspierający rozwój fizyczny, emocjonalny i umysłowy pupila. Odpowiednio dobrane akcesoria pomagają redukować stres, zapobiegają nudzie i destrukcyjnym zachowaniom, a także wzmacniają więź między opiekunem a czworonogiem. Wybór zabawek jest ogromny - od klasycznych piłek i gryzaków, przez szarpaki i zabawki interaktywne, aż po modele na smakołyki, które pobudzają psa do logicznego myślenia.
Ten obrazek nie budzi żadnych wątpliwości. To nie było legalne wejście do kiosku
FILM Z MIEJSCA ZDARZENIA

Komórką nagrała włamywacza. Złodziej wpadł dzięki czujnej 16-latce

Myła okna i przez okno zorientowała się, że dochodzi do przestępstwa. Chwyciła za telefon, wszystko nagrała i wezwała policję. 22-letni włamywacz niebawem stanie przed sądem.
Spływy Kajakowe Eskulapa – Roztoczańska przygoda, której się nie zapomina

Spływy Kajakowe Eskulapa – Roztoczańska przygoda, której się nie zapomina

Wiosło w dłoni, szmer wody, soczysta zieleń brzegów – oto idealny scenariusz na letnią ucieczkę od codzienności. Spływy Eskulapa w Zwierzyńcu zapraszają w podróż po krystalicznie czystym Wieprzu, gdzie każdy kilometr wiosłowania odsłania coraz bardziej urokliwe zakątki Roztocza.

Sąd pijanemu nie przepuścił. Szybki wyrok, sroga kara

Sąd pijanemu nie przepuścił. Szybki wyrok, sroga kara

W poniedziałek wpadł, a dzisiaj jest już po wyroku. Sąd zebrał się błyskawicznie i szybko ukarał kierowcę zatrzymanego na jeździe po pijanemu, który na dodatek złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi
galeria
film

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)
galeria
film

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

Mieszkańcy gminy wiejskiej Puławy próbowali wpłynąć na decyzję radnych miejskich. Mimo dużego zaangażowania i licznej obecności, krytykowany przez nich projekt uchwały zyskał poparcie
galeria
film

Radni Puław za powiększeniem miasta. Pikieta gości nic nie dała

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Komunikaty