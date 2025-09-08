Pograli w „gałę” aż miło

W turnieju rywalizowali zawodnicy z całego kraju reprezentujący kluby i stowarzyszenia sportowe zrzeszające dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnościami. Celem imprezy była promocja piłki nożnej, jako alternatywy do aktywnego spędzania czasu wolnego wśród osób z niepełnosprawnościami, integracja dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów oraz wymiana doświadczeń wśród kadry trenerskiej.

Zawody trzymały w napięciu od początku do końca. Młodzi zawodnicy z pasją, ale fair, walczyli na boisku. Na koniec nie było wygranych ani przegranych. Liczyły się pozytywne emocje oraz integracja i dobra zabawa. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz medal.

Organizatorem wydarzenia był Futbol Plus, a współorganizatorami Fundacja Akademia Odkrywców Sportu UMCS oraz Centrum Kultury Fizycznej UMCS. Turniej jest organizowany w ramach projektu Futbol Plus. Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Patronat honorowego udzielił marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. Sponsorem wydarzenia było PZU, ORLEN, Valores i PZPN. Nagrody sponsorował Decathlon Polska. Szczególne podziękowania organizatorzy skierowali w stronę pana dr. Tomasza Bieleckiego z Centrum Kultury Fizycznej UMCS, animatora tego wydarzenia.