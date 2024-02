Te policyjne kontrole były fajne. Walentynkowe, z prezentami i treningiem

Policyjny patrol ustawił się przy Jana Pawła II w Lublinie. Dziś przed południem zatrzymani kierowcy musieli najpierw dmuchnąć w alkomat, a późnie przejść krótki kurs resuscytacji oraz wysłuchać przypomnienia o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. To wszystko w ramach akcji lubelskiej drogówki oraz ratowników medycznych „Z miłość do bezpieczeństwa”.

Jedną z zatrzymanych do kontroli była pani Weronika z Lublina. – To była najprzyjemniejsza kontrola w moim życiu – powiedziała pani Weronika, która odjechała z apteczką samochodową i odblaskami.

– Dzisiejsza akcja pod nazwą „Z miłości do bezpieczeństwa” zorganizowana przez Wydział Ruchu Drogowego KMP w Lublinie oraz ratowników medycznych miała na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa kierowcom i uczestnikom ruchu, a także uświadomienie im zagrożeń wynikających z łamania przepisów. Podczas każdej kontroli policjanci uczulali mieszkańców Lublina na zachowanie wzmożonej czujności w rejonie przejść dla pieszych, przypominali o konieczności noszenia odblasków, informowali o konsekwencjach nadmiernej prędkości – mówi Sylwia Kurdziel, młodsza aspirant w Wydziale Ruchu Drogowego KMP Lublin.

– Nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol, nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, pośpiech, przemęczenie, roztargnienie, to główne przyczyny wypadków. Z pewnością znacznej części zdarzeń można by uniknąć, gdyby kierowcy stosowali się do zasad bezpieczeństwa i kierowali się odpowiedzialnością – dodał nadkom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy KMP Lublin.

W akcji uczestniczyli też medycy. Adrian Chłopek, ratownik medyczny, dodał że na każdym ciąży obowiązek pomocy ofiarom wypadku. Można też było w praktyce, na fantomie, przypomnieć sobie podstawowe zasady sztucznego oddychania. Były też prezenty dla kierowców: odblaski WORD Lublin i apteczki. Te ostatnie otrzymywali kierowcy, którzy wzięli udział w krótkim szkoleniu z pierwszej pomocy.